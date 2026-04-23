गर्मियों के लिए बेहतरीन है थाई रॉ मैंगो सलाद, जानिए इसे बनाने का तरीका

गर्मियों में ठंडा-ठंडा खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। ऐसे व्यंजन न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं। हालांकि, कई लोग गर्मियों में क्या खाएं? इस उलझन में रहते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आइए आज हम आपको थाई रॉ मैंगो सलाद की रेसिपी बताते हैं, जो बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद है। इसे बनाना भी काफी आसान है।

सामग्रियां थाई रॉ मैंगो सलाद के लिए जरूरी चीजें 2 पके आम, 1/2 कप मूंगफली (भुनी हुई), 1/2 कप सूखे नारियल के टुकड़े, 1/4 कप कदूकस किया हुआ अदरक, 1/4 कप कदूकस की हुई लहसुन की कलियां, 1/4 कप बारीक कटी हरी मिर्च, 1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया, 1/4 कप नींबू का रस, 1/4 कप नारियल का दूध, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर और नमक (स्वादानुसार)

स्टेप-1 ऐसे करें सलाद बनाने की शुरूआत सबसे पहले आम को छीलकर उसे लंबे-लंबे टुकड़ों में काटें। अब एक बड़े कटोरे में कटी हुई आम के साथ मूंगफली, सूखा नारियल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि इन चीजों को काटते समय आपको बहुत बारीक काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे इनका स्वाद कम हो सकता है। जब आपको लगे कि सारी चीजें अच्छे से मिल गई हैं तो आगे की प्रक्रिया अपनाएं।

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स्टेप-2 इस तरह से बनाएं सलाद की ड्रेसिंग सलाद के लिए ड्रेसिंग बनाना भी काफी आसान है। इसके लिए पहले एक कटोरे में नींबू का रस, नारियल का दूध, काली मिर्च का पाउडर, सौंफ का पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। आप चाहें तो इस ड्रेसिंग को बनाने के लिए मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ड्रेसिंग और भी अच्छी बनकर तैयार होगी। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि ड्रेसिंग ज्यादा पतली न हो।

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स्टेप-3 ऐसे दें सलाद को अंतिम रूप अब पहले से तैयार की गई ड्रेसिंग को कटोरे में मौजूद सलाद पर डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद सलाद को एक प्लेट में निकालकर उसके ऊपर थोड़ी और सूखी नारियल और मूंगफली डालें। आप चाहें तो इस सलाद में और भी अपनी पसंद की चीजें जैसे भुने हुए चावल के कुरकुरे टुकड़े आदि डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। अब आपका थाई रॉ मैंगो सलाद परोसने के लिए तैयार है।