बच्चों को सोशल मीडिया का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना सिखाने के लिए अपनाएं ये तरीके

#4

समय-समय पर निगरानी रखें

बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय समय-समय पर निगरानी रखें। इससे आपको पता चलेगा कि वे किस तरह की सामग्री देख रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सही तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। बच्चों को यह समझाएं कि आप उनकी भलाई के लिए उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं ताकि वे किसी गलत जानकारी से प्रभावित न हों।