चाय के दाग लगे हैं कपों पर? इन 5 आसान हैक्स को अपनाएं

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सिरका भी है असरदार

सिरका एक बेहतरीन सफाई का तरीका है, जो चाय के दाग हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक कप गर्म पानी में दो चम्मच सिरका मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें दाग लगे कप को डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद कप को सामान्य तरीके से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और कप नया जैसा दिखेगा। सिरका के खट्टे गुण दागों को गहराई तक साफ करते हैं, जिससे आपके कप साफ और चमकदार बनते हैं।