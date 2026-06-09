चाय के दाग लगे हैं कपों पर? इन 5 आसान हैक्स को अपनाएं
क्या है खबर?
चाय का आनंद लेते समय कपों पर चाय के दाग लगना एक आम समस्या है। ये दाग न केवल कपों की सुंदरता को खराब करते हैं, बल्कि उन्हें नया जैसा दिखाने में भी मुश्किलें आती हैं। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपने कपों को इन दागों से छुटकारा दिला सकते हैं और उन्हें फिर से नया जैसा बना सकते हैं।
#1
बेकिंग सोडा का करें उपयोग
बेकिंग सोडा एक असरदार सफाई का तरीका है, जो चाय के दाग हटाने में बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए थोड़ी सी बेकिंग सोडा पाउडर को पानी में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर नरम ब्रश से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपका कप नया जैसा दिखेगा। यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि आपके कपों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है।
#2
नींबू का रस आएगा काम
नींबू का रस एक प्राकृतिक तरीका है, जो दागों को हल्का करने में मदद करता है। इसके लिए एक नींबू काटकर उसके रस को दाग वाले हिस्से पर निचोड़ें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और कप नया जैसा दिखेगा। नींबू के खट्टे गुण दागों को गहराई तक साफ करते हैं, जिससे आपके कप साफ और चमकदार बनते हैं।
#3
सिरका भी है असरदार
सिरका एक बेहतरीन सफाई का तरीका है, जो चाय के दाग हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक कप गर्म पानी में दो चम्मच सिरका मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें दाग लगे कप को डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद कप को सामान्य तरीके से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और कप नया जैसा दिखेगा। सिरका के खट्टे गुण दागों को गहराई तक साफ करते हैं, जिससे आपके कप साफ और चमकदार बनते हैं।
#4
नमक का करें इस्तेमाल
नमक एक प्राकृतिक तरीका है, जो दागों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक चम्मच नमक को पानी में मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें दाग लगे कप को डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और कप नया जैसा दिखेगा।
#5
बर्तनों की सफाई के तरल का उपयोग
अगर आपके पास बर्तनों की सफाई का तरल है तो उसका उपयोग करके भी आप अपने कपों को साफ कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी सफाई का तरल दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर नरम ब्रश से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपका कप नया जैसा दिखेगा। इन सरल तरीकों का पालन करके आप अपने कपों से चाय के दाग आसानी से हटा सकते हैं और उन्हें हमेशा साफ-सुथरा रख सकते हैं।