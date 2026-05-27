पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं ये 5 चाय, जानिए इनकी रेसिपी

पाचन क्रिया का ठीक से काम करना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर पाचन क्रिया सही से काम नहीं करती है तो शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे व्यक्ति कई बीमारियों की चपेट में आ सकता है। इसलिए पाचन क्रिया का ध्यान रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चाय की रेसिपी बताते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकती हैं।

#1 पुदीने की चाय सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी गर्म करें, फिर इसमें पुदीने की 2-3 पत्तियां डालकर इसे 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक कप में छान लें और इसमें स्वाद के अनुसार शहद मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें। आप चाहें तो इस चाय में पुदीने का अर्क भी मिला सकते हैं। पुदीने की चाय सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकती है।

#2 अदरक की चाय अदरक की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी गर्म करें, फिर उसमें थोड़ी-सी कद्दूकस की हुई अदरक डालें और इसे 5 मिनट तक पकने दें। इसके बाद इस मिश्रण को एक कप में छान लें और इसमें स्वाद के अनुसार शहद मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें। आप चाहें तो इस चाय में अदरक का अर्क भी मिला सकते हैं। अदरक की चाय सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकती है।

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#3 दालचीनी की चाय सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालकर इसे गर्म करें, फिर इसमें एक छोटी दालचीनी की छड़ी डालकर इसे 5 मिनट तक पकने दें। अब इसमें एक छोटी चम्मच चायपत्ती डालें और जब पानी उबलने लगे तो गैस बंद कर दें। इसके बाद चाय को एक कप में डालकर इसमें स्वाद के अनुसार शहद मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें। दालचीनी की चाय सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकती है।

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#4 मेथी की चाय सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालकर इसे गर्म करें, फिर इसमें एक छोटी चम्मच मेथी के बीज डालें और इसे 5 मिनट तक पकने दें। इसके बाद इस मिश्रण को एक कप में छानकर डालें और इसमें स्वाद के अनुसार शहद मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें। आप चाहें तो इस चाय को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा-सा दूध भी मिला सकते हैं।