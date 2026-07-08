मानसून के दौरान चाय या कॉफी? जानिए इनमें से किसका सेवन करना है ज्यादा बेहतर
क्या है खबर?
मानसून के दौरान चाय और कॉफी दोनों ही पेय का सेवन करना पसंद करते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद कैफीन भी ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है। हालांकि, क्या आपको पता है कि मानसून के दौरान इनमें से किस पेय का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद है? आइए आज हम आपको मानसून के दौरान चाय और कॉफी के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से बताते हैं।
चाय
मानसून में चाय के फायदे
चाय में कुछ खास तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने, हानिकारक तत्वों को निकालने और त्वचा को निखारने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा चाय में मौजूद कैफीन ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। चाय के सेवन से मानसिक थकान भी कम होती है। यहां चाय के सेवन से मिलने वाले अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं।
नुकसान
मानसून में चाय के नुकसान
मानसून के दौरान चाय का अधिक सेवन करने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसका कारण है कि मानसून में ज्यादा नमी होती है और ऐसे में चाय का सेवन करने से शरीर में अधिक ठंडक पैदा हो सकती है। इसके अलावा चाय में मौजूद कैफीन की अधिक मात्रा के कारण सिरदर्द, बेचैनी, नींद न आना और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए चाय का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।
फायदे
मानसून में कॉफी के फायदे
कॉफी में भी कैफीन की मात्रा अधिक होती है और इसका सेवन करने से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा कॉफी में कुछ खास तत्व होते हैं जो शरीर से हानिकारक तत्वों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। कॉफी का सेवन पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रख सकता है। अगर आप कॉफी में चीनी की बजाय शहद मिलाते हैं तो यह और भी फायदेमंद हो जाती है।
नुकसान
मानसून में कॉफी के नुकसान
मानसून के दौरान कॉफी का अधिक सेवन करने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसका कारण है कि मानसून में ज्यादा नमी होती है और ऐसे में कॉफी का सेवन करने से शरीर में अधिक ठंडक पैदा हो सकती है। इसके अलावा कॉफी की अधिक मात्रा के कारण सिरदर्द, बेचैनी, नींद न आना और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए कॉफी का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।
चयन
मानसून के दौरान कौन-सा पेय है बेहतर?
अब सवाल उठता है कि मानसून के दौरान चाय या कॉफी में से किसका सेवन करना फायदेमंद है? इसके लिए सबसे पहले आपकी शारीरिक स्थिति का पता होना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपको पेट की समस्या है तो चाय का चयन करें, जबकि मधुमेह रोगी को कॉफी का सेवन करना बेहतर है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को चाय का चयन करना चाहिए। मानसून के दौरान पीने योग्य फायदेमंद पेय का चयन सोच-समझकर करें।