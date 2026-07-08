मानसून के दौरान चाय या कॉफी

मानसून के दौरान चाय या कॉफी? जानिए इनमें से किसका सेवन करना है ज्यादा बेहतर

लेखन अंजली 11:02 am Jul 08, 202611:02 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान चाय और कॉफी दोनों ही पेय का सेवन करना पसंद करते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद कैफीन भी ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है। हालांकि, क्या आपको पता है कि मानसून के दौरान इनमें से किस पेय का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद है? आइए आज हम आपको मानसून के दौरान चाय और कॉफी के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से बताते हैं।