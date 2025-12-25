परवल से बनाए जा सकते हैं ये व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

परवल एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल सेहतमंद है, बल्कि इसे कई तरीकों से पकाकर स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए जा सकते हैं। आमतौर पर लोग परवल की सब्जी ही बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परवल से भी कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको परवल से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 परवल की टिक्की परवल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले परवल को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें आलू, बेसन, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर टिक्की तैयार करें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंक लें। यह टिक्की बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को भाएगी।

#2 भरवां परवल भरवां परवल एक खास व्यंजन है, जिसे विशेष मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले परवल को बीच से काटकर उसका गूदा निकाल लें। अब इस गूदे में बेसन, सौंफ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर भरावन तैयार करें। इस भरावन को फिर से परवल में भरकर तेल में तल लें। यह व्यंजन खासतौर पर त्योहारों या विशेष अवसरों पर बनाया जाता है और इसका स्वाद लाजवाब है।

Advertisement

#3 परवल की खीर खीर तो आपने कई तरह से खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी परवल की खीर चखी है? इसके लिए सबसे पहले दूध में चीनी डालकर उबाल लें, फिर उसमें उबला हुआ और मैश किया हुआ परवल मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। अंत में इसमें इलायची पाउडर डालें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है, जिससे आपके परिवार के सभी सदस्य खुश रहेंगे।

Advertisement