थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध 5 व्यंजनों की सूची, एक बार जरूर खाएं

थाईलैंड के खान-पान की बात करें तो यह अपने अनोखे स्वाद और विविधता के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें थाईलैंड के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यंजनों की सूची जारी की गई है। इस सूची को तैयार करने वाली वेबसाइट 'टेस्ट एटलस' ने दुनियाभर के खाने के शौकीनों से वोट मांगे थे, जिसमें थाईलैंड के व्यंजनों को उनके स्वाद के आधार पर रेट किया गया है। आइए इसके बारे में जानें।

#1 रोटी केवल भारत ही नहीं, बल्कि थाईलैंड में भी रोटी खाई जाती है। जी हां, यह व्यंजन इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। यह आटे से बनने वाली पारंपरिक भारतीय रोटी ही होती है, जिसे थाईलैंड में स्ट्रीट फूड के रूप में बेचा जाता है। इसे मीठे सॉस या फिर थाई करी में डुबोकर खाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। यह पकवान थोड़ा मुलायम और थोड़ा फ्लेकी होता है।

#2 फनाएंग करी फनाएंग करी एक गाढ़ी, स्वादिष्ट और हल्की थाई लाल करी होती है। इसमें भुनी हुई मूंगफली शामिल की जाती है, जिसकी वजह से इसका स्वाद नटी होता है। इसमें नारियल की क्रीम और बारीक कटी हुई कफिर लाइम की पत्तियां भी शामिल की जाती हैं। इसे अक्सर चावल के साथ परोसा जाता है और इसमें धनिया और जीरा जैसे मसालों का उपयोग करके हल्की मिठास और सुगंध जोड़ी जाती है।

Advertisement

#3 टॉम खा गई टेस्ट एटलस की सूची में तीसरा स्थान टॉम खा गई को दिया गया है, को एक तरह का सूप है। यह एक मलाईदार सूप होता है, जो आम तौर पर चिकन से बनता है। हालांकि, इसका शाकाहरी संस्करण भी मशहूर है। इसे बनाने के लिए नारियल के दूध का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें लेमनग्रास, गलांगल और कफिर लाइम की पत्तियां मिलाई जाती हैं। यह बेहद क्रीमी होता है, जिसमें मशरूम भी मिलाए जाते हैं।

Advertisement

#4 फात कफराओ फात कफराओ या पद कफराओ एक तरह का पौष्टिक व्यंजन है, जो स्टिर फ्राई होता है। यह एक स्वादिष्ट और मसालेदार पकवान है और आमतौर पर जैस्मिन चावल के साथ परोसा जाता है। इसमें लहसुन, लाल मिर्च और बेजिल को मसालों के साथ भुना जाता है। इन्हें समुद्री व्यंजनों या फिर मीट के साथ मिलाया जाता है। इसके शाकाहारी संस्करण में ताजा सब्जियां, मशरूम और टोफू आदि शामिल होते हैं।