गर्मियों में ऑफिस के लिए बनाकर ले जाएं ये 5 देसी पेय, लू से रहेंगे सुरक्षित

गर्मियों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पसीना और पानी की कमी की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए पर्याप्त पानी के साथ कुछ देसी पेय का सेवन करना फायदेमंद होता है। ये पेय न केवल ताजगी और ठंडक प्रदान करते हैं, बल्कि शरीर को पोषण भी देते हैं। आइए पांच देसी पेय की सरल विधि जानते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 छाछ का सेवन है फायदेमंद छाछ एक पौष्टिक और ताजगी भरा पेय है, जो गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए दही को पानी में घोलें और इसमें थोड़ा नमक, भुना जीरा पाउडर और हरा धनिया डालें। यह पेय पाचन तंत्र को सुधारने के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी देता है। छाछ में मौजूद तत्व पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं।

#2 आम पन्ना पिएं आम पन्ना कच्चे आम से बनाया जाता है, जो विटामिन-C और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका रस निकालें, फिर इसमें पुदीने का रस, नमक, चीनी और भुना जीरा पाउडर मिलाएं। यह पेय शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पानी की कमी से भी बचाए रखता है। आम पन्ना का सेवन पेट की गर्मी को कम करता है, जिससे पेट की समस्याओं का खतरा कम हो जाता है।

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#3 बेल का शरबत बेल का शरबत एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय है, जो गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए बेल के गूदे को पीसकर उसका रस निकालें, फिर इसमें पानी, चीनी और नींबू का रस मिलाएं। यह पेय पेट की गर्मी को कम करता है और पाचन तंत्र को सुधारता है। बेल में मौजूद विटामिन-C और पोटेशियम पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं।

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#4 ताजे नारियल पानी का करें सेवन नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जो शरीर को ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए ताजे नारियल पानी को सीधे पी लें या फिर इसमें थोड़ा नमक और चीनी मिला सकते हैं। यह पेय पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर की जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। नारियल पानी पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और पानी की कमी की समस्या भी दूर होती है।