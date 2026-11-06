खराब वायु गुणवत्ता के समय एक्सरसाइज करने से पहले अपनाएं ये 5 सावधानियां
क्या है खबर?
एक्सरसाइज करना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन खराब वायु गुणवत्ता के समय बाहर एक्सरसाइज करना नुकसानदायक हो सकता है। इससे सांसों पर बुरा असर पड़ सकता है और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप खराब वायु गुणवत्ता के समय एक्सरसाइज करने से बचें। आइए 5 ऐसी सावधानियां जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप खराब वायु गुणवत्ता के समय भी सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
समय का ध्यान रखें
खराब वायु गुणवत्ता वाले दिन पर सुबह के समय बाहर एक्सरसाइज करने से बचें क्योंकि इस दौरान हानिकारक कणों का स्तर अधिक होता है।
इसके अलावा शाम के समय भी बाहर न निकलें। इस दौरान हानिकारक कणों का स्तर कम होता है, लेकिन रात के समय फिर से बढ़ जाता है।
बेहतर होगा कि आप सुबह और शाम के बजाय दोपहर के समय ही बाहर एक्सरसाइज करें।
#2
घर पर ही करें एक्सरसाइज
खराब वायु गुणवत्ता के समय घर पर रहकर ही एक्सरसाइज करना बेहतर होता है। घर पर रहकर आप कई तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
घर के अंदर आप योग, स्ट्रेचिंग, नाच-गाना और दिल की सेहत के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं।
इसके अलावा घर के अंदर आप ट्रेडमिल, साइकिल और भार उठाने वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। घर पर रहकर एक्सरसाइज करने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं।
#3
घर की खिड़कियां बंद रखें
खराब वायु गुणवत्ता के समय घर की खिड़कियां बंद रखें। इससे बाहर की खराब हवा घर में नहीं आएगी। इस तरह आप घर पर रहकर भी सुरक्षित रह सकते हैं।
इसके अलावा घर के अंदर आप हवा को साफ करने वाले उपकरण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
यह उपकरण हवा से हानिकारक तत्वों को हटाकर हवा को साफ बनाता है, जिससे आप ताजगी भरी हवा में सांस ले सकते हैं।
#4
प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाएं
अगर आपको किसी कारणवश बाहर जाना पड़े तो मास्क लगा लें। मास्क लगाने से आप प्रदूषण से काफी हद तक बच सकते हैं।
अगर घर से बाहर निकलते समय मास्क लगा लिया जाएगा तो आपको प्रदूषण का कम असर होगा।
इसके अलावा मास्क लगाने से आप कई अन्य बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं।
#5
शरीर में पानी की कमी न होने दें
खराब वायु गुणवत्ता वाले दिन पर खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है। हाइड्रेट रहने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आप ताजगी महसूस करते हैं।
इसके लिए आप पानी के साथ-साथ नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और ताजे फलों का रस भी ले सकते हैं।
हाइड्रेट रहने से आप खुद को ताजगी भरी महसूस कर सकते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।