खराब वायु गुणवत्ता के समय एक्सरसाइज करने से जुड़ी सावधानियां

खराब वायु गुणवत्ता के समय एक्सरसाइज करने से पहले अपनाएं ये 5 सावधानियां

लेखन अंजली 11:01 am Nov 06, 202611:01 am

क्या है खबर?

एक्सरसाइज करना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन खराब वायु गुणवत्ता के समय बाहर एक्सरसाइज करना नुकसानदायक हो सकता है। इससे सांसों पर बुरा असर पड़ सकता है और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप खराब वायु गुणवत्ता के समय एक्सरसाइज करने से बचें। आइए 5 ऐसी सावधानियां जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप खराब वायु गुणवत्ता के समय भी सुरक्षित रह सकते हैं।