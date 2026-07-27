मानसून के दौरान अपने गार्डन का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान
क्या है खबर?
मानसून का मौसम पौधों के लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन अत्यधिक बारिश और नमी के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप अपने गार्डन को मानसून के दौरान स्वस्थ और सुंदर बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आइए आज हम आपको 5 आसान सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से आप अपने गार्डन को मानसून के दौरान बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।
#1
पौधों को पर्याप्त पानी दें
मानसून के दौरान पौधों को पर्याप्त पानी देना बहुत जरूरी है। हालांकि, ध्यान रखें कि अधिक पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए पौधों को तब ही पानी दें, जब उनकी मिट्टी सूखी लगे।
इसके अलावा बारिश के पानी का भी उपयोग करें क्योंकि यह पौधों के लिए प्राकृतिक खाद के रूप में काम करता है। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#2
कीटों से बचाव करें
मानसून के दौरान कीटों का खतरा बढ़ जाता है, जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए समय-समय पर अपने गार्डन की जांच करते रहें और किसी भी प्रकार के कीट या फफूंदी को तुरंत हटाएं।
इसके लिए आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों को मार सकते हैं। इसके अलावा पौधों की नियमित सफाई भी कीटों से बचाव में मदद कर सकती है।
#3
खाद और पोषक तत्वों का करें उपयोग
अपने पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें जरूरी पोषक तत्व प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। मानसून के दौरान खाद का उपयोग करें क्योंकि यह मिट्टी की नमी को बनाए रखता है और पौधों को जरूरी पोषक तत्व भी देता है।
इसके अलावा आप जैविक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपके पौधों के लिए फायदेमंद होती है और उन्हें प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाती है।
#4
छंटाई करें
मानसून के दौरान पौधों की छंटाई करना जरूरी है ताकि उनमें हवा का प्रवाह बेहतर हो सके। इससे न केवल पौधे स्वस्थ रहते हैं बल्कि उनकी वृद्धि भी अच्छी होती है।
इसके अलावा छंटाई करने से पुराने और सूखे पत्ते हट जाते हैं, जो रोगों का कारण बन सकते हैं।
नियमित छंटाई से आपके पौधों की गुणवत्ता बनी रहती है और वे अधिक फल-फूल देते हैं। इस तरह आप अपने गार्डन को मानसून में भी हरा-भरा रख सकते हैं।
#5
पानी की निकासी की व्यवस्था करें
बारिश के पानी को सही तरीके से निकालने के लिए उचित निकासी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।
अगर पानी जमा रहेगा तो यह जड़ों के सड़ने जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके लिए अपने गार्डन में नालियों या छोटे गड्ढों की व्यवस्था करें ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके।
इसके अलावा अपने गार्डन के आसपास छोटे-छोटे गड्ढे खुदाई कर सकते हैं, जिससे पानी का सही तरीके से संचय हो सके।