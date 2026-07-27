मानसून में गार्डन का ऐसे रखें ध्यान

मानसून के दौरान अपने गार्डन का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

लेखन अंजली 06:00 pm Jul 27, 202606:00 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम पौधों के लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन अत्यधिक बारिश और नमी के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप अपने गार्डन को मानसून के दौरान स्वस्थ और सुंदर बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आइए आज हम आपको 5 आसान सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से आप अपने गार्डन को मानसून के दौरान बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।