रोजाना आंखों की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये तरीके, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा

आंखें हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं और इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। रोजाना की कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाकर आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें तरोताजा बना सकते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप आंखों की समस्याओं से बच सकते हैं और बेहतर दृष्टि पा सकते हैं।

#1 संतुलित खाना खाएं आंखों की सेहत के लिए संतुलित खाना बहुत जरूरी है। अपने खाने में विटामि-A, विटामिन-C, विटामिन-E और जिंक वाली चीजों को शामिल करें। गाजर, पालक, संतरा और बादाम जैसी चीजें आपकी आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं। हरी सब्जियां और फल भी आपकी आंखों को जरूरी पोषण देते हैं। इसके अलावा ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ भी आपकी दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

#2 स्क्रीन समय को कम करें आजकल हममें से कई लोग कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टीवी के सामने बहुत समय बिताते हैं, जिससे हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। इससे बचने के लिए हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए किसी दूर की चीज को देखें, जिससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर संभव हो तो दिन में कुछ मिनट आंखों को बंद करके शांत जगह पर बैठें।

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#3 बीच-बीच में आराम करें अगर आप लंबे समय तक किसी स्क्रीन के सामने काम करते हैं तो हर घंटे 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस दौरान अपनी आंखों को बंद करके आराम दें या फिर हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे आपकी आंखों की थकान कम होगी और दृष्टि में सुधार आएगा। ब्रेक लेने से आपकी आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे आंखों में जलन और दर्द की संभावना कम होती है।

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#4 अच्छी नींद लें अच्छी नींद लेना भी आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए ताकि आपकी आंखें पूरी तरह से आराम कर सकें। अच्छी नींद लेने से आंखों की थकान कम होती है और दृष्टि में सुधार आता है। अगर आप रात को अच्छी नींद लेते हैं तो सुबह उठते ही आपकी आंखें तरोताजा महसूस करती हैं। इसके अलावा दिन में भी थोड़ी देर आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए।