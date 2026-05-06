मानसून के दौरान इस तरह से करें अपनी कार की देखभाल, नहीं होगा कोई नुकसान

मानसून के दौरान बारिश का पानी कार के कई हिस्सों में घुसकर उन्हें खराब कर सकता है। इसके अलावा कार की ब्रेकिंग और टायरों का प्रदर्शन भी बारिश के पानी से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार मानसून के दौरान सही से काम करती रहे तो इसके लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। आइए आज हम आपको कार की देखभाल से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं।

#1 कार की सफाई का रखें ध्यान मानसून के दौरान कार की सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो कार की सफाई के लिए खुद की बजाय किसी जानकार की मदद ले सकते हैं। जानकार लोग कार की सफाई के दौरान कार के अंदरूनी हिस्सों को भी साफ कर सकते हैं। इसके अलावा कार के अंदर फंगस भी नहीं लगती है और कार की ब्रेकिंग और टायरों के प्रदर्शन पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है।

#2 कार की जांच कराना है जरूरी मानसून के दौरान कार की जांच कराना भी जरूरी है। इसके लिए आप किसी जानकार की मदद ले सकते हैं। जानकार लोग कार की जांच करते समय कार की ब्रेकिंग, वाइपर और टायरों की जांच करते हैं। इसके अलावा जानकार लोग कार की जांच करते समय कार के इंजन और डैशबोर्ड पर मौजूद लाइट्स का भी ध्यान रखते हैं। अगर कार में कोई खराबी निकलती है तो उसे तुरंत ठीक कराना भी जरूरी है।

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#3 कार के विंडशील्ड वाइपर्स का रखें ध्यान विंडशील्ड वाइपर्स बारिश के पानी को कार के शीशे से हटाने में मदद करते हैं, लेकिन अगर वाइपर्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो इससे आपकी कार के रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि मानसून के दौरान आप अपनी कार के वाइपर्स की भी नियमित तौर पर जांच करें। इसके अलावा कार के वाइपर्स को बदलने का भी ध्यान रखें।

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#4 कार के टायरों पर दें ध्यान मानसून के दौरान कार के टायरों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी कारणवश टायरों में हवा कम हो गई तो इससे कार को ब्रेक करने में परेशानी हो सकती है और कार संतुलन खो सकती है। इसके अलावा बारिश के कारण टायरों के फिसलने की संभावना भी अधिक होती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप मानसून के दौरान अपनी कार के टायरों पर अतिरिक्त ध्यान दें।