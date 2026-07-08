मानसून के दौरान अपनी कार का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान
क्या है खबर?
मानसून के दौरान भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हर किसी को अपनी कार का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी कार को मानसून के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं और सड़क पर किसी भी तरह की दुर्घटना से बच सकते हैं।
#1
ब्रेक के साथ-साथ ब्रेक लाइट्स की जांच करें
मानसून के दौरान भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कार को बाहर निकालने से पहले सबसे पहले ब्रेक की जांच करें ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त ब्रेक लाइट्स की जांच भी करें ताकि दूसरे वाहन चालकों को समस्या न हो और आप सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें।
#2
वाइपर को सही रखें
बारिश के पानी के कारण दृश्यता कम हो जाती है और ऐसे में वाइपर को सही रखना जरूरी है। इसके लिए नियमित रूप से वाइपर ब्लेड्स की जांच करें और अगर इनमें दरार या कोई भी समस्या दिखाई दे तो इन्हें तुरंत बदल दें। इसके अतिरिक्त वाइपर तरल पदार्थ भी भर लें। इस तरह से आप बेहतर तरीके से अपनी यात्रा कर सकते हैं।
#3
टायर की जांच करें
मानसून के दौरान टायर की जांच करना भी जरूरी है क्योंकि बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी होती हैं और खराब टायर फिसलन को बढ़ा सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए सबसे पहले टायर में हवा की मात्रा की जांच करें और अगर कम लगे तो इन्हें सही मात्रा में हवा भरें। इसके अतिरिक्त टायरों में कोई दरार या अन्य समस्या तो नहीं है, इसकी भी जांच करें।
#4
इंजन के तेल की जांच करें
इंजन के तेल की मात्रा और गुणवत्ता भी जांच लें क्योंकि मानसून में खराब इंजन का तेल भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। इसके लिए सबसे पहले इंजन के तेल की मात्रा जांचें और अगर कम लगे तो इसे भरें। इसके अतिरिक्त इंजन के तेल की गुणवत्ता भी जांच लें। अगर यह खराब लग रहा हो या बहुत गंदा हो तो इसे बदलने पर विचार करें ताकि आपकी कार सही तरीके से काम करे और दुर्घटनाओं से बची रहे।
#5
पानी के रिसाव के लिए कार का निरीक्षण करें
मानसून के दौरान पानी के रिसाव से कार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं, जिससे कार के ब्रेक और अन्य उपकरण भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मानसून शुरू होने से पहले ही अपनी कार का निरीक्षण जरूर करवाएं ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। इसके लिए आप किसी मैकेनिक की मदद ले सकते हैं या फिर खुद भी कुछ आसान तरीकों से जांच कर सकते हैं।