मानसून के दौरान अपनी कार का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

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इंजन के तेल की जांच करें

इंजन के तेल की मात्रा और गुणवत्ता भी जांच लें क्योंकि मानसून में खराब इंजन का तेल भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। इसके लिए सबसे पहले इंजन के तेल की मात्रा जांचें और अगर कम लगे तो इसे भरें। इसके अतिरिक्त इंजन के तेल की गुणवत्ता भी जांच लें। अगर यह खराब लग रहा हो या बहुत गंदा हो तो इसे बदलने पर विचार करें ताकि आपकी कार सही तरीके से काम करे और दुर्घटनाओं से बची रहे।