मानसून के दौरान इस तरह से रखें लैवेंडर के पौधे का ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान
क्या है खबर?
लैवेंडर का पौधा एक ऐसा पौधा है, जो सुगंधित फूलों और तेलों के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान इस पौधे की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इससे अधिक नमी और बारिश के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप अपने लैवेंडर के पौधे को मानसून के दौरान भी स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
सही जल निकासी सुनिश्चित करें
मानसून के दौरान बारिश का पानी बहुत ज्यादा आता है, जिससे आपके लैवेंडर के पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने पौधे के गमले में सही जल निकासी सुनिश्चित करें। इसके लिए गमले में छोटे-छोटे छेद करें ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। इसके अलावा आप गमले के नीचे एक प्लेट रखें ताकि पानी वहां इकट्ठा हो सके और पौधे को जरूरत पड़ने पर पानी दिया जा सके।
#2
कम पानी दें
मानसून के दौरान आपको अपने लैवेंडर के पौधे को कम पानी देना चाहिए क्योंकि इस मौसम में नमी बहुत अधिक होती है। अधिक पानी देने से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं और इसका विकास रुक सकता है। इसलिए रोजाना की बजाय हफ्ते में एक बार ही अपने पौधे को पानी दें। इसके अलावा जब बारिश हो रही हो तब पौधे को पानी देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बारिश का पानी ही पर्याप्त होता है।
#3
धूप का ध्यान रखें
लैवेंडर के पौधे को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है ताकि इसके फूल अच्छे से खिल सकें। मानसून के दौरान बादल छाए रहते हैं, जिससे पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। इसलिए अपने लैवेंडर के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां उसे सुबह या शाम की हल्की धूप मिल सके। इससे न केवल आपके पौधे को सही मात्रा में रोशनी मिलेगी बल्कि वह स्वस्थ और मजबूत भी रहेगा।
#4
कीट-मच्छरों से बचाव करें
मानसून के दौरान कीट-मच्छरों जैसे कि छोटे कीड़े और घोंघे आपके लैवेंडर के पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें हटाने के लिए आप नीम के तेल का उपयोग कर सकते हैं या फिर बाजार में मिलने वाले प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें लगाने से पहले पौधे को अच्छे से पानी दें ताकि पौधे को कोई नुकसान न पहुंचे। नियमित रूप से अपने पौधे की जांच करते रहें ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।
#5
खाद का उपयोग करें
मानसून के दौरान खाद का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे आपके लैवेंडर के पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। प्राकृतिक खाद का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह न केवल आपके पौधे को स्वस्थ रखता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। इन सभी सुझावों को अपनाकर आप अपने लैवेंडर के पौधे को मानसून के दौरान भी स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं।