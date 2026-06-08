मानसून के दौरान इस तरह से रखें लैवेंडर के पौधे का ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

#4

कीट-मच्छरों से बचाव करें

मानसून के दौरान कीट-मच्छरों जैसे कि छोटे कीड़े और घोंघे आपके लैवेंडर के पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें हटाने के लिए आप नीम के तेल का उपयोग कर सकते हैं या फिर बाजार में मिलने वाले प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें लगाने से पहले पौधे को अच्छे से पानी दें ताकि पौधे को कोई नुकसान न पहुंचे। नियमित रूप से अपने पौधे की जांच करते रहें ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।