बिस्तर की चादर का इस तरह से रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेगी सही

चादर के रंगों को बनाए रखने के लिए इसे ठंडे पानी में धोएं और हल्के साबुन का उपयोग करें। तेज धूप में सुखाने से बचें क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है।

बेहतर होगा कि चादर को हवा में सुखाने के लिए छाया में रखें।

इसके अलावा अगर चादर पर किसी तरह का दाग लग जाए तो उसे तुरंत साफ करें ताकि दाग गहरा न हो। इसके लिए हल्के साबुन या दाग हटाने वाले उत्पाद का उपयोग करें।