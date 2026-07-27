बिस्तर की चादर का इस तरह से रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेगी सही
क्या है खबर?
बिस्तर की चादर का सही तरीके से ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे आरामदायक नींद के अनुभव में अहम भूमिका निभाती है। अगर हम इसे सही तरीके से धोएं और स्टोर करें तो यह न केवल लंबे समय तक चलेगी बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बेहतर होगी। आइए जानते हैं कि बिस्तर की चादर को कैसे धोना और कैसे स्टोर करना चाहिए ताकि यह लंबे समय तक नए जैसी बनी रहे।
#1
बिस्तर की चादर को धोने का सही तरीका
बिस्तर की चादर को धोते समय सबसे पहले लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
अगर चादर पर "हाथ से धोएं" लिखा हो तो उसे मशीन में न धोएं। इसके बजाय गुनगुने पानी और हल्के साबुन का उपयोग करके हाथ से धोएं।
अगर चादर पर "मशीन में धोएं" का संकेत हो तो इसे मशीन में ठंडे पानी और हल्के साबुन से धोएं। हमेशा अलग-अलग रंगों की चादरों को अलग-अलग धोएं ताकि रंग एक-दूसरे पर न चढ़े।
#2
रंगों को बनाए रखने के लिए ध्यान दें
चादर के रंगों को बनाए रखने के लिए इसे ठंडे पानी में धोएं और हल्के साबुन का उपयोग करें। तेज धूप में सुखाने से बचें क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है।
बेहतर होगा कि चादर को हवा में सुखाने के लिए छाया में रखें।
इसके अलावा अगर चादर पर किसी तरह का दाग लग जाए तो उसे तुरंत साफ करें ताकि दाग गहरा न हो। इसके लिए हल्के साबुन या दाग हटाने वाले उत्पाद का उपयोग करें।
#3
चादर को सही तरीके से रखें
चादर को रखते समय उसे साफ और सूखा रखना जरूरी है ताकि उसमें नमी या कीड़े न लगें।
बेहतर होगा कि चादर को तह करके अलमारी में रखें या फिर किसी बड़े बैग में रखें, जिससे हवा भी आती रहे।
अगर संभव हो तो चादर को नमी सोखने वाली चीज़ों के साथ रखें ताकि वह ताजा बनी रहे। इसके अलावा चादर को किसी हवादार जगह पर रखें ताकि उसमें नमी न आए।
#4
नियमित रूप से बदलते रहें
अपने बिस्तर की चादर को नियमित रूप से बदलते रहें ताकि आपकी नींद की गुणवत्ता बनी रहे। हर दो हफ्ते में एक बार चादर बदलना अच्छा माना जाता है। इससे आपके बिस्तर ताजगी भरा महसूस होगा और आप स्वस्थ रहेंगे।
इसके अलावा नियमित रूप से चादर बदलने से आपके बिस्तर की सफाई भी बनी रहती है और यह लंबे समय तक टिके रहती है।
इस तरह आप अपने बिस्तर को हमेशा साफ-सुथरा और आरामदायक बनाए रख सकते हैं।
#5
धूप दिखाएं
अपने बिस्तर की चादर को हर महीने एक बार धूप दिखाना बहुत जरूरी है ताकि उसमें से नमी निकल जाए और वह ताजगी भरी रहे।
धूप दिखाने से आपकी चादर में बैक्टीरिया और फफूंदी नहीं लगती, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है।
इसके अलावा चादर की खुशबू भी बनी रहती है। इस तरह से आप अपने बिस्तर को साफ-सुथरा और आरामदायक बनाए रख सकते हैं।