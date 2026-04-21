इन 5 टिप्स की मदद से करें फर्नीचर की देखभाल, लंबे समय तक रहेगा ठीक

फर्नीचर हमारे घर की शोभा बढ़ाता है और हमारी रोजमर्रा की जीवनशैली का अहम हिस्सा होता है। सही देखभाल से फर्नीचर की उम्र बढ़ाई जा सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने फर्नीचर को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने फर्नीचर की सुंदरता और मजबूती दोनों को बनाए रख सकते हैं, जिससे आपका घर हमेशा आकर्षक दिखेगा।

#1 धूल-मिट्टी साफ करें फर्नीचर पर धूल-मिट्टी जमना एक आम समस्या है। इसे हल करने के लिए नियमित रूप से एक मुलायम कपड़े या झाड़ू का उपयोग करें। अगर धूल-मिट्टी ज्यादा जमी हुई है तो हल्का साबुन पानी बनाकर उससे साफ करें। लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने के लिए खास फर्नीचर क्लीनर का उपयोग करें ताकि उसकी चमक बनी रहे और वह लंबे समय तक नया जैसा दिखे। इस तरह आपके फर्नीचर की सुंदरता बनी रहेगी।

#2 धूप से बचाएं धूप में लंबे समय तक रहने से फर्नीचर का रंग फीका पड़ सकता है या वह सिकुड़ सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो फर्नीचर को सीधे धूप से बचाकर रखें। अगर कोई ऐसा हिस्सा है जहां धूप पड़ती रहती है तो वहां पर्दे लगवा लें या फर्नीचर को थोड़ा घुमा दें। इसके अलावा आप फर्नीचर पर कवर भी डाल सकते हैं, जो उसे धूप और धूल-मिट्टी से बचाए रखेगा और उसकी उम्र बढ़ाएगा।

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#3 समझदारी से करें पानी का उपयोग पानी का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न लगे क्योंकि इससे फर्नीचर खराब हो सकता है। लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने के लिए हल्का गीला कपड़ा इस्तेमाल करें और तुरंत सूखा लें। कपड़ों पर लगे दाग हटाने के लिए हल्का साबुन पानी का उपयोग करें, लेकिन उसे लंबे समय तक न लगने दें। इस तरह आप अपने फर्नीचर को नए जैसा बनाए रख सकते हैं और उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं।

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#4 सही तरीके से रखें अगर आप किसी समय के लिए अपने फर्नीचर को स्टोर कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से रखना जरूरी है। लकड़ी के फर्नीचर को प्लास्टिक बैग में न रखें क्योंकि इससे नमी आ सकती है और वह खराब हो सकता है। इसके बजाय उसे सूखे स्थान पर रखें और उसके ऊपर कपड़ा डाल दें ताकि धूल-मिट्टी न लगे। इसके अलावा फर्नीचर के छोटे हिस्सों जैसे कि दराज या दरवाजों को खुला रखें ताकि नमी दूर हो सके।