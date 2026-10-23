तांबे के बर्तनों का इन 5 तरीकों से रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेंगे ठीक
क्या है खबर?
तांबे के बर्तन न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। हालांकि, इनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि तांबा ऑक्सीडाइज होकर हरा हो जाता है, जिससे बर्तन पुराने और जंग लगे हुए लगते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।
#1
गर्म पानी और साबुन का करें इस्तेमाल
तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी और हल्के साबुन का उपयोग करें।
गर्म पानी से पहले बर्तन को धोना आसान हो जाता है और साबुन जमी हुई गंदगी को हटाने में मदद करता है। ध्यान रखें कि साबुन बहुत ज्यादा न हो ताकि बाद में धोते समय किसी तरह का अवशेष न बचे।
इसके बाद बर्तन को साफ पानी से धो लें।
#2
नमक और सिरका का मिश्रण बनाएं
तांबे के बर्तनों को चमकदार बनाने के लिए एक मिश्रण तैयार करें, जिसमें नमक और सिरका हो।
इसके लिए एक कटोरे में बराबर मात्रा में नमक और सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक साफ कपड़े या ब्रश की मदद से बर्तन पर लगाएं। कुछ मिनट बाद इसे पानी से धो लें।
यह मिश्रण तांबे के बर्तनों पर जमी हुई गंदगी को हटाने में मदद करेगा और उन्हें नए जैसा चमकदार बनाएगा।
#3
नींबू का रस भी है असरदार
नींबू का रस भी तांबे के बर्तनों की सफाई के लिए काम में लाया जा सकता है।
इसके लिए एक नींबू काटकर उसके रस को बर्तन पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे साफ पानी से धो लें। नींबू का खट्टापन तांबे पर जमी जंग को हटाने में मदद करता है और बर्तन को नया जैसा बना देता है।
यह एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे आपके तांबे के बर्तन लंबे समय तक अच्छे रहेंगे।
#4
बर्तनों को सुखाने के बाद रखें
धोने के बाद तांबे के बर्तनों को अच्छी तरह से सुखाना बहुत जरूरी है।
इसके लिए उन्हें हवा वाली जगह पर रखें ताकि नमी पूरी तरह से निकल जाए। इसके बाद ही इन्हें किसी सूखे स्थान पर रखें ताकि इनमें कोई फंगस न लगे।
नमी वाले स्थान पर रखने से तांबे पर जंग लग सकता है, जिससे बर्तन खराब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा तांबे के बर्तनों को सूखा कर रखें।
#5
तेज धूप से बचाएं
तांबे के बर्तनों को तेज धूप में रखने से उनका रंग फीका पड़ सकता है इसलिए इन्हें हमेशा छायादार जगह पर रखें।
अगर आप इनकी सुंदरता बनाए रखना चाहते हैं तो इन्हें किसी बंद अलमारी या बॉक्स में रखें ताकि धूप सीधे न लगे।
इस तरह इन सरल तरीकों का पालन करके आप अपने तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।