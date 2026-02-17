एडिनबर्ग की इन ऐतिहासिक सड़कों पर जरूर करें सैर, मिलेगा अनोखा अनुभव

ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में स्थित एडिनबर्ग एक खूबसूरत शहर है, जिसे भूतिया शहर भी कहते हैं। यह अपनी पुरानी सड़कों और इमारतों के लिए जाना जाता है। यहां की सड़कों पर चलना मानो इतिहास के पन्नों को पलटने जैसा है। हर गली, हर मोड़ पर आपको पुरानी कहानियां सुनने को मिलेंगी। एडिनबर्ग की इन सड़कों पर चलकर आप न केवल इतिहास को करीब से जान सकते हैं, बल्कि यहां का माहौल भी अनुभव कर सकते हैं।

#1 रॉयल माइल एडिनबर्ग की सबसे प्रसिद्ध सड़क रॉयल माइल है, जो एडिनबर्ग किले से लेकर होलीरोड महल तक फैली हुई है। इस सड़क पर चलते हुए आपको कई पुरानी इमारतें, संग्रहालय और दुकानें देखने को मिलेंगी। यहां आप स्कॉटलैंड की संस्कृति और इतिहास को करीब से जान सकते हैं। रॉयल माइल पर हर साल एक बड़ा उत्सव होता है, जिसमें दुनिया भर से कलाकार आते हैं और अपने प्रदर्शन से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

#2 प्रिंसेस स्ट्रीट प्रिंसेस स्ट्रीट एडिनबर्ग का एक प्रमुख खरीदारी क्षेत्र है, लेकिन यहां का दृश्य भी बेहद खूबसूरत है। इस सड़क पर चलते हुए आपको पुराने समय की याद दिलाने वाली कई इमारतें मिलेंगी। प्रिंसेस स्ट्रीट बगीचे में बैठकर आप एडिनबर्ग किले का शानदार दृश्य देख सकते हैं। यहां से आप स्कॉटिश नेशनल गैलरी, वॉटरलू किले और वॉशिंगटन लॉन भी देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे।

#3 रोज स्ट्रीट रोज स्ट्रीट एक छोटी-सी गली है, जो प्रिंसेस स्ट्रीट से जुड़ी हुई है। यहां कई छोटे-छोटे भोजनालय और कैफे हैं, जहां आप स्कॉटलैंड के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इस गली में घूमते हुए आपको पुराने समय की याद दिलाने वाली कई इमारतें भी दिखाई दे जाएंगी। यहां का माहौल बहुत ही जीवंत और आकर्षक है, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। रोज स्ट्रीट पर बिताया गया समय आपको हमेशा याद रहेगा।

#4 लियोथ स्ट्रीट लियोथ स्ट्रीट एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के पास स्थित होने के कारण अक्सर छात्रों से भरी रहती है। यहां कई पुस्तकालय, कैफे और छात्रावास मौजूद हैं, जहां आप छात्रों की हलचल भरी जिंदगी को करीब से देख सकते हैं। इस गली में घूमते हुए आप एडिनबर्ग की युवा संस्कृति और शिक्षा प्रणाली को जानने का मौका भी पा सकते हैं। लियोथ स्ट्रीट पर बिताया गया समय आपके अनुभव को और भी खास बना सकता है।