तैराकी बनाम रोइंग

तैराकी बनाम रोइंग: जानिए कौन-सी एक्सरसाइज है ज्यादा प्रभावी

लेखन अंजली 09:05 am Nov 08, 202609:05 am

क्या है खबर?

तैराकी और रोइंग दोनों ही पानी में की जाने वाली एक्सरसाइज हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और फायदे अलग-अलग हैं। तैराकी एक ऐसी गतिविधि है, जिसमें व्यक्ति पानी के ऊपर तैरकर अलग-अलग तरीके से स्विमिंग करता है, जबकि रोइंग में व्यक्ति नाव को चलाकर पानी पर आगे-पीछे करता है। इस लेख में हम दोनों एक्सरसाइज के अंतर और इनके फायदे जानेंगे, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है।