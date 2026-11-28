मुलेठी के स्वास्थ्य लाभ

मुलेठी खाने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ, आज ही बनाएं डाइट का हिस्सा

लेखन सयाली 12:44 pm Nov 28, 202612:44 pm

क्या है खबर?

मुलेठी एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। आमतौर पर मुलेठी का उपयोग गले की खराश और खांसी के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन इसके कई अन्य अनोखे लाभ भी हैं, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। इस लेख में हम आपको मुलेठी के ऐसे फायदे बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते होंगे और जिन्हें जानने के बाद आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे।