मुलेठी खाने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ, आज ही बनाएं डाइट का हिस्सा
क्या है खबर?
मुलेठी एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। आमतौर पर मुलेठी का उपयोग गले की खराश और खांसी के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन इसके कई अन्य अनोखे लाभ भी हैं, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। इस लेख में हम आपको मुलेठी के ऐसे फायदे बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते होंगे और जिन्हें जानने के बाद आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे।
सेवन
मुलेठी का सेवन कैसे करें?
मुलेठी को पाउडर या टुकड़ों में खाया जा सकता है। इसे दूध, पानी या शहद के साथ लिया जा सकता है।
सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले इसका सेवन किया जा सकता है। शुरुआत में थोड़ी मात्रा में इसका उपयोग करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं।
मुलेठी का नियमित सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रखें कि किसी भी नई जड़ी-बूटी का सेवन धीरे-धीरे करना चाहिए, ताकि शरीर को उसके अनुकूल बनने का समय मिले।
#1
पाचन क्रिया के लिए है फायदेमंद
मुलेठी पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद खास तत्व पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं।
यह कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। इसके नियमित सेवन से आंत की सफाई होती है और पाचन क्रिया ठीक से काम करती है।
मुलेठी का सेवन करने से आप हल्का महसूस करेंगे और आपका पेट साफ रहेगा, जिससे आप दिनभर ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
#2
मुलेठी से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता
मुलेठी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करते हैं।
यह बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करती है। इसके नियमित सेवन से आप सर्दी-खांसी और बुखार जैसी सामान्य बीमारियों से बच सकते हैं।
मुलेठी का सेवन करने से आपका शरीर संक्रमणों का सामना करने के लिए तैयार रहता है और आप स्वस्थ और सक्रिय महसूस करते हैं।
#3
त्वचा के लिए भी है फायदेमंद
मुलेठी केवल सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद गुण त्वचा की समस्याओं, जैसे कि मुंहासे, सूजन और जलन को कम करते हैं।
यह त्वचा को नमी प्रदान करती है और उसे मुलायम बनाती है। इसके अलावा यह त्वचा की रंगत को सुधारने में भी मदद करती है।
मुलेठी का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।