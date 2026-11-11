सर्फिंग बनाम स्केटबोर्डिंग: कौन-सी गतिविधि संतुलन के लिए बेहतर है?

सर्फिंग समुद्र की लहरों पर की जाती है, जिसमें संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। लहरों की अनिश्चितता और तेज गति के कारण सर्फिंग करते समय शरीर को लगातार समन्वय में रखना पड़ता है। इससे न केवल हाथ-पांव बल्कि पूरा शरीर संतुलन में रहता है।

इसके अलावा सर्फिंग के दौरान समुद्र की फिसलन भरी सतह पर चलना भी सीखना पड़ता है, जिससे संतुलन में सुधार होता है और शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।