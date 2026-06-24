मानसून इन सुपरफूड्स का करें सेवन

मानसून के दौरान इन 5 सुपरफूड्स को डाइट में करें शामिल, रहेंगे स्वस्थ

लेखन अंजली 08:02 pm Jun 24, 202608:02 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान उमस भरे वातावरण के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करके आप संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान आसानी से उपलब्ध होते हैं और उन्हें डाइट में शामिल करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सुपरफूड्स आपको ताजगी का एहसास भी दिला सकते हैं।