मानसून के दौरान इन 5 सुपरफूड्स को डाइट में करें शामिल, रहेंगे स्वस्थ
क्या है खबर?
मानसून के दौरान उमस भरे वातावरण के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करके आप संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान आसानी से उपलब्ध होते हैं और उन्हें डाइट में शामिल करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सुपरफूड्स आपको ताजगी का एहसास भी दिला सकते हैं।
#1
अदरक की चाय
अदरक की चाय में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो गले की खराश और खांसी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कीटाणु नाशक गुण होते हैं, जो शरीर को कीटाणुओं से सुरक्षित रखते हैं। अदरक की चाय पीने से शरीर का तापमान भी बढ़ता है, जिससे पसीना आता है और शरीर साफ होता है। अदरक की चाय में मौजूद तत्व पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं।
#2
हरी मिर्च
हरी मिर्च में शरीर को साफ रखने वाले गुण के साथ कीटाणु नाशक गुण होते हैं, जो मानसून के दौरान होने वाले संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च में मौजूद तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हरी मिर्च में कैलोरी कम होती है, लेकिन फाइबर, आयरन, विटामिन-C और विटामिन-A की अधिक मात्रा होती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#3
नींबू
नींबू में विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। मानसून के दौरान नींबू का सेवन जुकाम और खांसी से भी राहत दिला सकता है। इसके अलावा नींबू में शरीर को साफ रखने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
#4
तुलसी की चाय
तुलसी की चाय में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी की चाय में कीटाणु नाशक गुण होते हैं, जो कीटाणुओं से लड़ने में मदद कर सकते हैं। तुलसी की चाय पीने से शरीर का तापमान भी बढ़ता है, जिससे पसीना आता है और शरीर साफ होता है।
#5
लहसुन
लहसुन में कीटाणु नाशक गुण होते हैं, जो मानसून के दौरान होने वाले संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। लहसुन में एक खास तत्व होता है, जो शरीर की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसके अलावा लहसुन में शरीर को साफ रखने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।