गर्मी से मानसून शुरू होने पर इस तरह बदलें अपना मेकअप रूटीन, बेस दिखेगा ज्यादा फ्लॉलेस
क्या है खबर?
गर्मियों के बाद मानसून का मौसम आता है, जो त्वचा की देखभाल और मेकअप रूटीन में बदलाव लाने का समय है। इस दौरान उमस और बारिश के कारण त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप अपने गर्मियों के मेकअप को बदलना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसके लिए 5 जरूरी टिप्स बताते हैं, जो मानसून में आपके मेकअप को ताजा और आकर्षक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
#1
हल्का फाउंडेशन लगाएं
गर्मियों में भारी फाउंडेशन का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे त्वचा चिपचिपी लगती है और चेहरे पर तेल भी ज्यादा आता है। इस मौसम में भारी फाउंडेशन लगाने के बजाय टिंटेड मॉइस्चराइजर, हल्का फाउंडेशन या BB क्रीम का इस्तेमाल करें। ये त्वचा को नमी देते हुए एक समान रंग देते हैं और चिपचिपाहट से बचाते हैं। इसके अलावा ये फाउंडेशन लंबे समय तक टिके रहते हैं और चेहरे पर प्राकृतिक चमक भी लाते हैं।
#2
ब्लश का सही रंग चुनें
गर्मियों के बाद जब मानसून का मौसम आता है तो हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे तरोताजा दिखने के लिए अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। ऐसे में मेकअप को निखारने के लिए आप अपने ब्लश के रंग पर ध्यान दें। गर्मियों के दौरान महिलाएं अधिक गुलाबी या नारंगी जैसे चमकीले रंग का ब्लश इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, मानसून के लिए हल्के पेस्टल रंग, जैसे पीच या हल्का गुलाबी ब्लश चुनें। ये रंग चेहरे को निखारने में मदद करेंगे।
#3
आईशैडो में शामिल करें हल्के रंग
अगर आप आंखों को सुंदर लुक देना चाहती हैं तो इसके लिए हल्के रंग के आईशैडो का इस्तेमाल करें। इसके लिए अपनी पलक पर हल्का भूरा या क्रीम रंग का आईशैडो लगाएं। इसके बाद आंखों के कोने पर हल्का सफेद या चांदी रंग का आईशैडो लगाएं। इससे आपकी आंखें बड़ी और खुली नजर आएंगी। इस तरह का मेकअप मानसून के मौसम में भी आंखों को सुरक्षित रखेगा और उन्हें खूबसूरत दिखाएगा।
#4
लिपस्टिक का रंग भी रखता है मायने
मानसून के दौरान लिपस्टिक का चयन करते समय हल्के और प्राकृतिक रंगों पर ध्यान दें। गुलाबी, पीच या हल्के टोन वाली लिपस्टिक आपके होंठों को निखारने में मदद करेगी और मौसम के अनुकूल भी रहेगी। इसके अलावा ये रंग आपके चेहरे को ताजगी भरा लुक देंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। मानसून के दौरान मैट फिनिश लिपस्टिक का चयन करना भी अच्छा होता है, क्योंकि ये होंठों पर चिपचिपाहट नहीं छोड़ती हैं और उन्हें प्राकृतिक चमक देती हैं।
#5
सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें
मानसून के दौरान उमस और बारिश के कारण मेकअप जल्दी बिगड़ सकता है, इसलिए इसे सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का उपयोग करें। यह आपके मेकअप को पूरे दिन स्थिर रखता है और चेहरे पर ताजगी बनाए रखता है। इन सरल सुझावों को अपनाकर आप मानसून के मौसम में भी तरोताजा और आकर्षक दिख सकती हैं। अपने मेकअप रूटीन में छोटे-छोटे बदलाव करके आप मौसम के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं।