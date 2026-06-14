गर्मी से मानसून शुरू होने पर इस तरह बदलें अपना मेकअप रूटीन, बेस दिखेगा ज्यादा फ्लॉलेस

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ब्लश का सही रंग चुनें

गर्मियों के बाद जब मानसून का मौसम आता है तो हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे तरोताजा दिखने के लिए अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। ऐसे में मेकअप को निखारने के लिए आप अपने ब्लश के रंग पर ध्यान दें। गर्मियों के दौरान महिलाएं अधिक गुलाबी या नारंगी जैसे चमकीले रंग का ब्लश इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, मानसून के लिए हल्के पेस्टल रंग, जैसे पीच या हल्का गुलाबी ब्लश चुनें। ये रंग चेहरे को निखारने में मदद करेंगे।