गर्मियों के दौरान बेहतर नींद पाने के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी तरीके

गर्मियों में रात को सोने में कई लोगों को दिक्कत होती है। गर्मी के कारण पसीना, नींद में खलल और शरीर का तापमान बढ़ना जैसी समस्याएं आम हैं। इनसे राहत पाने के लिए कुछ खास आदतें अपनानी चाहिए। इस लेख में हम आपको ऐसी पांच आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में भी अच्छी नींद ले सकते हैं और सुबह तरोताजा महसूस कर सकते हैं।

#1 सोने का समय तय करें हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। इससे आपका शरीर एक नियमित रूटीन पर आ जाता है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर सोएंगे और जागेंगे तो शरीर की जैविक घड़ी सही तरीके से काम करेगी। इससे आपको गहरी नींद मिलेगी और सुबह तरोताजा महसूस करेंगे। इसे 'नींद की सफाई' भी कहते हैं, जो नींद को सुधारने में मदद करता है।

#2 ठंडा रखें कमरा गर्मियों में कमरे का तापमान बहुत अहम होता है। सोने के लिए ऐसा कमरा चुनें, जो ठंडा हो। ठंडी हवा के लिए पंखे या कूलर का सही इस्तेमाल करें ताकि तापमान नियंत्रित रहे। अगर एयर कंडीशनर नहीं है तो खिड़कियां खोलकर हवा आने दें और पंखे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप ठंडी चादरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ठंडक देंगी। इससे आप आराम से सो सकेंगे।

#3 हल्के कपड़े पहनें सोने के लिए हल्के और सूती कपड़े पहनें, जो आपकी त्वचा को हवा लगने दें और पसीना सोख लें। भारी और सिंथेटिक कपड़ों से बचें क्योंकि ये शरीर को गर्म रखते हैं और पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीना भी सोख लेते हैं। इससे आप रातभर तरोताजा महसूस करेंगे और अच्छी नींद ले सकेंगे।

#4 इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहें सोने से पहले मोबाइल फोन, लैपटॉप या टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग न करें। इनकी रोशनी नींद को खराब कर सकती है। कोशिश करें कि सोने से कम से कम एक घंटा पहले इनका इस्तेमाल न करें। इसके बजाय किताब पढ़ें या ध्यान करें ताकि आपकी आंखें आराम करें और नींद अच्छी आए। इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहने से आपका मन शांत रहेगा और आप बेहतर तरीके से सो सकेंगे।