गर्मियों के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायक हैं ये 5 जूस, जानिए रेसिपी

गर्मियों में पसीना आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे शरीर में जरूरी तत्वों का संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे में रोजाना पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना जरूरी है। इसके लिए आप फलों और सब्जियों से बने जूस को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे जूस की रेसिपी बताते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं।

#1 तरबूज और पुदीने का जूस तरबूज और पुदीने का जूस न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि भरपूर पोषण से भी भरा होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के टुकड़ों को मिक्सर में डालकर उसका जूस निकालें, फिर इसमें पुदीने की ताजगी के लिए कुछ पत्तियां डालकर फिर से मिक्स करें। अब इस मिश्रण को गिलास में डालें और ऊपर से नींबू का रस निचोड़ें। इसके बाद इसमें थोड़ी शहद मिलाकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें।

#2 खीरे का जूस खीरे का जूस भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को छीलकर उसके टुकड़े करें, फिर खीरे के टुकड़ों को मिक्सर में डालकर उसका जूस निकालें। अब इसमें पुदीने की ताजगी के लिए कुछ पत्तियां डालकर फिर से मिक्स करें। इसके बाद इस मिश्रण को गिलास में डालें और ऊपर से नींबू का रस निचोड़ें। ठंडा-ठंडा परोसें।

#3 नारियल पानी नारियल पानी प्राकृतिक रूप से जरूरी तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए आप ताजे नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं या इसे किसी अन्य फल जैसे कि अनानास, संतरा, या नींबू आदि के साथ मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो नारियल पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। नारियल पानी के सेवन से शरीर को ठंडक मिलती है।

#4 आम पन्ना आम पन्ना एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो कच्चे आम से बनाया जाता है और गर्मियों के दौरान इसे पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और शक्कर मिलाकर इसका गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को पानी में मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। आम पन्ना गर्मियों में राहत प्रदान करता है।