गर्मियों के दौरान होने वाली 5 सामान्य बीमारियां और उनसे बचाव के तरीके

गर्मियों में तापमान में भारी वृद्धि के कारण कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों से हर उम्र के लोग प्रभावित होते हैं। हालांकि, गर्मियों की बीमारियों के बारे में सही जानकारी न होने के कारण लोगों से इनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। आइए आज हम आपको गर्मियों के दौरान होने वाली सामान्य बीमारियों के बारे में विस्तार से बताते हैं और उनसे बचाव के लिए प्रभावी तरीके बताते हैं।

#1 डेंगू डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है, जो एडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से होती है। इस बीमारी के कारण शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती है और इसके कारण बुखार, शरीर में दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। डेंगू से बचाव के लिए अपने घर के आसपास साफ-सफाई रखें, पानी को इकट्ठा न होने दें और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने शरीर को तरल पदार्थों से हाइड्रेट रखें।

#2 लू लगना लू लगना गर्मियों की एक गंभीर समस्या है, जो अत्यधिक गर्मी के कारण होती है। इस स्थिति में शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और इसके कारण सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, मतली, तेज धड़कन और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लू से बचने के लिए धूप में निकलने से बचें, हल्के रंग के कपड़े पहनें, समय-समय पर पानी पीते रहें और खुद को तरल पदार्थों से हाइड्रेट रखें।

#3 चिकनगुनिया चिकनगुनिया भी डेंगू की तरह मच्छर जनित बीमारी है, जो एडीज एल्बोपिक्टस नामक मच्छरों के काटने से होती है। इस बीमारी के कारण बुखार, जोड़ों में दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चिकनगुनिया से बचाव के लिए घर के आसपास सफाई रखें, पानी को इकट्ठा होने से रोकें और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा समय-समय पर पानी पीते रहें।

#4 गर्मी से त्वचा पर चकत्ते गर्मी से त्वचा पर चकत्ते तब होते हैं, जब त्वचा को अत्यधिक गर्मी के संपर्क में लाया जाता है। इसके कारण त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली और छोटे दाने हो सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए जब भी आप बाहर जाएं तो पहले अपने चेहरे, हाथों और पैरों को पूरी तरह से ढक लें। इसके अलावा घर पर रहें और अधिक समय तक धूप में न रहें क्योंकि इससे आपको त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं।