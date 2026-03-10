गर्मियों में रहेंगे स्वस्थ, अपनाएं ये 5 स्वास्थ्य संबंधी आदतें 

गर्मी का मौसम साल का सबसे लंबा मौसम है और लगभग 6 महीने तक रहता है। इस दौरान दिन अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और रात 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहती है। इस मौसम में शरीर में पानी की कमी, लू, गर्मी से जुड़ी बीमारियां, आंखों की समस्याएं और त्वचा पर चकत्ते आदि होने की संभावना अधिक होती है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें रोजाना अपनाना जरूरी है।

#1 गर्मियों में खूब पिएं पानी गर्मियों में पसीना आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए शरीर को तरोताजा रखने के लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है। इसके अतिरिक्त नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और पानी की कमी से बचाव होगा। साथ ही शरीर में जरूरी तत्वों का संतुलन भी बना रहेगा।

#2 लू से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके लू एक प्रकार की गर्मी से जुड़ी बीमारी है, जो लंबे समय तक धूप में रहने या बहुत मेहनत करने के कारण हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए ज्यादा देर तक धूप में न रहें और अगर रहना पड़े तो सिर को कपड़े से ढक लें। इसके अतिरिक्त बाहर जाने से पहले डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को जरूर खाएं।

Advertisement

#3 अधिक से अधिक फल और सब्जियों का करें सेवन फल और सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें भरपूर पानी और फाइबर होता है, जो शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए अपने भोजन में खीरा, टमाटर, तरबूज, खरबूजा, अनानास, पपीता और अंगूर जैसी मौसमी सब्जियों और फलों को शामिल करें। इसके अतिरिक्त सलाद में भी मौसमी सब्जियों को शामिल करें।

Advertisement

#4 धूप में निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो अपने सिर को ढककर निकलें। इसके लिए आप छाते या टोपी में से कोई एक चीज अपने साथ जरूर रखें। इसके अतिरिक्त धूप में निकलते समय अपने साथ पानी की बोतल ले जाएं और समय-समय पर थोड़ा पानी पीते रहें। साथ ही अपने चेहरे और हाथों पर धूप से बचाने वाली क्रीम लगाएं।