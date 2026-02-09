इस साल गर्मियों में पुरुषों की अलमारी में शामिल होने चाहिए ये कपड़े, देंगे स्टाइलिश लुक

मौसम चाहे कोई भी हो, फैशन से समझौता नहीं होना चाहिए। गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है तो पुरुषों के फैशन ट्रेंड में भी कई बदलाव आ जाते हैं। इस दौरान सही कपड़े चुनना बहुत अहम होता है, जो आराम के साथ-साथ स्टाइल भी सुनिश्चित करें। इस साल की गर्मियों में पुरुषों के बीच ये 5 फैशन ट्रेंड लोकप्रिय हो सकते हैं, जो उन्हें हैंडसम दिखाने में मदद करेंगे। इन्हें अपनी अलमारी में जरूर शामिल करें।

#1 हल्के रंग गर्मियों में हल्के रंगों के कपड़े पहनना सबसे अच्छा रहता है। ये न केवल ठंडक पहुंचाते हैं, बल्कि लुक को भी खास बनाते हैं। सफेद, हल्का नीला, पीला और पेस्टल शेड जैसे रंग इस मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन रंगों से लुक निखरता है और आप ताजगी भरा महसूस कर सकते हैं। हल्के रंगों के कपड़े धूप में ज्यादा गर्मी नहीं पकड़ते, जिससे आप आरामदायक महसूस कर सकते हैं।

#2 सूती कपड़े सूती कपड़े गर्मियों के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं। सूती शर्ट, टी-शर्ट और पैंट पहनकर आप पूरे दिन ताजगी महसूस करेंगे और आकर्षक भी दिखेंगे। इसके अलावा सूती कपड़े हल्के होते हैं, जो गर्मी में आरामदायक महसूस करवाते हैं। सूती कपड़ों की देखभाल भी आसान होती है और ये लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं। इन दिनों सूती पैंट सबसे ज्यादा चलन में भी हैं।

#3 ढीले-ढाले कपड़े गर्मियों में ढीले-ढाले कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये शरीर को हवा लगने देते हैं और स्टाइलिश भी नजर आते हैं। ढीली शर्ट, ओवरसाइज्ड टी-शर्ट और वाइड लेग जींस इस मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें आप न केवल आरामदायक महसूस करेंगे, बल्कि बेहद कूल लुक भी पा सकेंगे। इसके अलावा ढीले कपड़े पहनने से आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे और किसी भी गतिविधि में कोई परेशानी नहीं होगी।

#4 हल्की जैकेट अगर आपको किसी खास कार्यक्रम में जाना हो या ऑफिस जाना हो तो आप हल्की जैकेट या ब्लेजर पहन सकते हैं। ये न केवल आपको स्मार्ट लुक देंगे, बल्कि गर्मियों की उमस से भी बचाएंगे। लिनन या सूती जैकेट इस मौसम के लिए सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि ये हल्की होती हैं और शरीर को हवा लगने देती हैं। इनकी देखभाल करना भी आसान होता है और ये लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं।