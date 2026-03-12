गर्मियों के दौरान वजन घटाने में मदद कर सकते हैं ये 5 पेय, जानिए रेसिपी

अधिकांश लोग गर्मियों के दौरान बढ़ती गर्मी से परेशान रहते हैं। ऐसे में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए लोग तरह-तरह के पेय का सेवन करना पसंद करते हैं। हालांकि, इनमें से कई पेय वजन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन न केवल शरीर को ठंडक दे सकता है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद कर सकता है।

#1 पुदीने की चाय सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी उबालें, फिर इसमें 5-6 पुदीने की पत्तियां डालकर इसे 5-10 मिनट तक पकाएं। अब इस मिश्रण को एक कप में छानकर डालें और इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं। इस पेय को शरीर को ठंडक देने के साथ हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पुदीने की चाय का सेवन पाचन को सुधारने और वजन घटाने में भी मदद कर सकता है।

#2 चिया बीज का नींबू पानी सबसे पहले एक गिलास पानी में 1 चम्मच चिया बीज मिलाएं, फिर इसमें आधा नींबू निचोड़ें और थोड़ा शहद मिलाएं। अब इसे अच्छी तरह मिलाकर पिएं। चिया बीज में रेशा अधिक होता है, जो वजन घटाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा चिया बीज का सेवन पाचन को सही रखने, शरीर से गंदगी निकालने और लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रखने में भी मदद कर सकता है।

#3 आम पन्ना सबसे पहले कच्चे आम को छिलकर टुकड़ों में काटें। अब इन टुकड़ों को पानी में उबालें, फिर इन्हें मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद पैन में पानी, नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, चीनी और कच्चा आम का पेस्ट मिलाकर इसे कुछ मिनट पकाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में भरकर इसमें पानी मिलाएं और इसे ठंडा-ठंडा परोसें। आम पन्ना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद कर सकता है।

#4 तरबूज का पानी सबसे पहले तरबूज के कुछ टुकड़े एक ब्लेंडर में डालकर अच्छे से पीस लें, फिर इस मिश्रण को एक गिलास में छानकर डालें। इसके बाद गिलास में एक चम्मच नींबू का रस और पुदीने की पत्तियां डालें। अंत में स्वादानुसार शहद मिलाकर इसका सेवन करें। यह पेय न केवल ताजगी और ठंडक दे सकता है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद कर सकता है।