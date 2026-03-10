गर्मियों के दौरान सुबह के नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 व्यंजन, नहीं लगेगा ज्यादा समय

गर्मियों में सुबह के समय ज्यादा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, लेकिन नाश्ता करना जरूरी है क्योंकि यह पूरे दिन की ऊर्जा देने में मदद करता है। अगर आप सुबह के समय नाश्ते के लिए कुछ नया और स्वादिष्ट व्यंजन की तलाश में हैं तो आइए आज हम आपको पांच ऐसे आसान व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये सेहत के लिए भी बेहतरीन हैं।

#1 दही और आम की स्मूदी दही और आम की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में एक कप दही, एक पका आम का गूदा, एक चम्मच शहद और थोड़ी बर्फ डालें, फिर इन सभी सामग्रियों को अच्छे से पीसें। जब यह अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो इसे एक गिलास में डालकर परोसें। यह स्मूदी न केवल ताजगी देती है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन्स आपके शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।

#2 ओट्स और केला का हलवा ओट्स और केला का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा घी गर्म करें, फिर उसमें ओट्स डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें दूध डालें और अच्छी तरह मिलाएं। जब दूध उबलने लगे तो इसमें कटा हुआ केला डालें और मध्यम आंच पर पकने दें। अंत में इसमें स्वादानुसार चीनी डालकर मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाएं। यह हलवा खाने में स्वादिष्ट है और इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन को सही रखते हैं।

#3 मूंगफली और केले के चाट मूंगफली और केले की चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में भुनी हुई मूंगफली, कटा हुआ केला, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें और फिर से मिलाएं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भी है, जो आपके पेट को भरा हुआ रखता है।

#4 सूजी का उपमा सूजी का उपमा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें सरसों, उड़द दाल, चना दाल, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और गाजर डालें और थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद इसमें भुनी हुई सूजी डालें और पानी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। अंत में नींबू का रस डालकर परोसें।