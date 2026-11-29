सोने की स्थिति भी बहुत अहम होती है। पीठ के दर्द से ग्रस्त लोगों को हमेशा ऐसी स्थिति में सोना चाहिए, जो उनकी पीठ को सही सहारा दे सके।

उदाहरण के लिए, अगर आप पेट के बल सोते हैं तो यह आपकी पीठ के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बजाय कूल्हों के नीचे एक तकिया रखें ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आपको आराम मिले।

इसके अलावा पीठ के बल सोना भी फायदेमंद हो सकता है।