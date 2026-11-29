पीठ के दर्द से परेशान हैं? सोने से जुड़ी ये 5 गलतियां हो सकती हैं कारण
क्या है खबर?
पीठ के दर्द से ग्रस्त लोगों को अक्सर रात में सोने में दिक्कत होती है। कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो पीठ के दर्द को बढ़ा सकती हैं। इस लेख में हम उन 5 आम गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें लोग सोने से पहले कर देते हैं और जिनसे बचकर आप अपनी पीठ का ख्याल रख सकते हैं और बेहतर नींद ले सकते हैं।
#1
गद्दे का चयन सही न होना
गद्दा चुनते समय ध्यान दें कि वह आपकी पीठ के लिए सही हो। बहुत सख्त या बहुत नरम गद्दा दोनों ही प्रकार की पीठ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
एक ऐसा गद्दा चुनें, जो न तो बहुत सख्त हो, न ही बहुत नरम हो और आपकी पीठ को सही सहारा दे सके।
इसके लिए मध्यम कठोरता वाला गद्दा सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह आरामदायक भी होता है और पीठ को सही सहारा भी देता है।
#2
सही तकिया न होना
सोते समय तकिए का चयन भी बहुत अहम होता है। ऐसा तकिया चुनें जो आपकी गर्दन और सिर को सही तरीके से सहारा दे सके।
बहुत ऊंचा या बहुत नीचा तकिया दोनों ही प्रकार की पीठ के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
एक सही ऊंचाई वाला तकिया आपकी गर्दन की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखता है और पीठ को भी सही सहारा देता है, जिससे आपको बेहतर नींद मिलती है।
#3
सोने की स्थिति का ध्यान न रखना
सोने की स्थिति भी बहुत अहम होती है। पीठ के दर्द से ग्रस्त लोगों को हमेशा ऐसी स्थिति में सोना चाहिए, जो उनकी पीठ को सही सहारा दे सके।
उदाहरण के लिए, अगर आप पेट के बल सोते हैं तो यह आपकी पीठ के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बजाय कूल्हों के नीचे एक तकिया रखें ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आपको आराम मिले।
इसके अलावा पीठ के बल सोना भी फायदेमंद हो सकता है।
#4
देर रात तक स्क्रीन देखना
देर रात तक स्क्रीन देखना जैसे टीवी देखना या फोन चलाना आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब आप पहले से ही पीठ के दर्द से परेशान हों।
नीली रोशनी जो आपकी आंखों पर पड़ती है, उसे कम करने की कोशिश करें और सोने से पहले कम से कम एक घंटे पहले किसी किताब या पत्रिका को पढ़ने की आदत डालें।
इससे आपकी आंखें आराम करेंगी और नींद भी बेहतर आएगी।
#5
हल्की कसरत करना न भूलें
सोने से पहले हल्की कसरत करना भी फायदेमंद होता है जैसे कि खिंचाव या योग करना। इससे आपकी मांसपेशियों में खून का संचार बढ़ता है और दर्द कम होता है।
इसके अलावा यह आपकी मानसिक शांति भी बढ़ाता है, जिससे आपको बेहतर नींद मिलती है। इन गलतियों से बचकर आप अपनी पीठ का ध्यान रख सकते हैं और बेहतर नींद ले सकते हैं।