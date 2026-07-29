रोजाना कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे
क्या है खबर?
शरीर की मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करना फायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर की गतिशीलता भी बढ़ती है और कई बीमारियों का खतरा कम होता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग से शरीर का रक्त प्रवाह भी बेहतर होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फायदे बताते हैं, जो रोजाना स्ट्रेचिंग करने से मिल सकते हैं।
#1
मांसपेशियों को लचीला बनाने में है सहायक
स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को लचीला बनाने में मदद कर सकती है।
अगर आप रोजाना कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे शरीर की मांसपेशियों को लचीला बना सकते हैं, खासतौर से अगर आप सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा और आप दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे।
इसके लिए आप गर्दन, हाथ-पैर और कमर की हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।
#2
तनाव को कर सकती है दूर
रोजाना स्ट्रेचिंग करने से तनाव को दूर करने में भी मदद मिल सकती है।
जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके शरीर में एक ऐसा हार्मोन निकलता है, जो खुशी और सुकून का एहसास कराता है। इससे आपका मन हल्का होता है और आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं।
इसके अलावा स्ट्रेचिंग से आपकी नींद भी बेहतर होती है, जिससे आप और भी तरोताजा महसूस करते हैं।
#3
रक्त प्रवाह को कर सकती है बेहतर
रोजाना कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करने से रक्त प्रवाह भी बेहतर हो सकता है।
जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके शरीर में खून का प्रवाह बढ़ता है, जिससे आपके अंगों तक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं बल्कि आपकी त्वचा भी चमकदार बनती है।
इसके अलावा इससे आपके शरीर के अंदरूनी अंगों को भी लाभ पहुंचता है और वे स्वस्थ रहते हैं।
#4
लचीला बनाए रखने में है कारगर
रोजाना स्ट्रेचिंग करने से शरीर के जोड़ों और लचीलेपन में सुधार होता है।
जब आप नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके शरीर की गतिशीलता बढ़ती है, जिससे आप आसानी से चल-फिर सकते हैं।
इसके अलावा इससे आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं और उनमें खिंचाव नहीं आता। इससे आपकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है और आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं।
#5
चोट लगने का खतरा हो सकता है कम
नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करने से चोट लगने का खतरा कम हो सकता है, खासकर अगर आप किसी खेल या शारीरिक गतिविधि से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे आपकी मांसपेशियां तैयार रहती हैं और अचानक खिंचाव या मोच लगने की संभावना कम होती है।
इसके अलावा स्ट्रेचिंग से आपकी मांसपेशियां लचीली होती हैं, जिससे चोट लगने की संभावना और भी कम हो जाती है।