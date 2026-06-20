पुराने समय में केवल राजा खाया करते थे ये स्ट्रीट फूड, आज हैं सबके पसंदीदा

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दही वड़ा

दही वड़ा एक ऐसा व्यंजन है, जिसे बनाने के लिए उबले हुए आलू, मूंग दाल और मसालों का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन इसका स्वाद बेहद खास है। इसे बनाने के लिए पहले दालों को भिगोकर पीसा जाता है, फिर वड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें तेल में तला जाता है। इसके बाद इन वड़ों को ठंडे पानी में भिगोया जाता है और फिर दही, चटनी और मसालों के साथ परोसा जाता है।