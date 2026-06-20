पुराने समय में केवल राजा खाया करते थे ये स्ट्रीट फूड, आज हैं सबके पसंदीदा
क्या है खबर?
भारत के स्ट्रीट फूड की बात करें तो ये अपने स्वाद और विविधता के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। इनमें से कई स्ट्रीट फूड तो ऐसे हैं, जिन्हें पहले सिर्फ राजघरानों और शाही परिवारों के लिए ही बनाया जाता था। आज हम आपको ऐसे स्वादिष्ट शाही स्ट्रीट फूड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अब आम लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो चुके हैं और उनका स्वाद लाजवाब होता है।
#1
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक ऐसा व्यंजन है, जो मुगल काल से ही शाही खान-पान का हिस्सा रहा है। इसे बनाने के लिए पनीर के टुकड़ों को मसालों और दही में भिगोकर रखा जाता है और फिर इन्हें तंदूर में पकाया जाता है। इसका स्वाद और खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि यह हर किसी को पसंद आता है। आजकल इसे स्ट्रीट फूड के रूप में भी काफी पसंद किया जाता है।
#2
पाव भाजी
पाव भाजी मुंबई का एक मशहूर स्ट्रीट फूड है, जिसे आज हर जगह आसानी से पाया जा सकता है। यह एक प्रकार की सब्जियों की मिश्रित करी होती है, जिसे मक्खन और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे नरम पाव के साथ परोसा जाता है। इसकी खासियत इसकी तीखी और मसालेदार ग्रेवी है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाती है। इसका स्वाद और खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि यह हर किसी को पसंद आता है।
#3
दही वड़ा
दही वड़ा एक ऐसा व्यंजन है, जिसे बनाने के लिए उबले हुए आलू, मूंग दाल और मसालों का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन इसका स्वाद बेहद खास है। इसे बनाने के लिए पहले दालों को भिगोकर पीसा जाता है, फिर वड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें तेल में तला जाता है। इसके बाद इन वड़ों को ठंडे पानी में भिगोया जाता है और फिर दही, चटनी और मसालों के साथ परोसा जाता है।
#4
छोले भटूरे
छोले भटूरे उत्तर भारत का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसे बनाने के लिए छोले यानी चने और भटूरे का उपयोग किया जाता है। भटूरे को मैदा, दही और नमक मिलाकर गूंथा जाता है और फिर छोटे-छोटे गोल आकार में तल लिया जाता है। छोले को भी मसालों के साथ पकाया जाता है। दोनों को साथ में परोसकर खाया जाता है और इसके साथ अचार और चटनी का भी लुत्फ उठाया जाता है।