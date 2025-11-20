सर्दियों के दौरान अमृतसर में इन 5 स्ट्रीट फूड का जरूर उठाएं लुत्फ

पंजाब के अमृतसर को स्वर्ण मंदिर के कारण दुनियाभर में जाना जाता है, लेकिन यहां की स्ट्रीट फूड भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। सर्दियों में जब ठंड बढ़ती है तो गर्मागर्म स्ट्रीट फूड का मजा ही अलग होता है। अमृतसर में आपको ऐसे कई व्यंजन मिलेंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। आइए अमृतसर के स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हैं।

#1 अमृतसरी कुल्चा अमृतसरी कुल्चा इस शहर का सबसे मशहूर व्यंजन है। यह खासतौर पर तंदूर में पकाया जाता है और इसमें आलू, पनीर और मसालों का मिश्रण भरा होता है। इसे छोलों के साथ परोसा जाता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है। अमृतसरी कुल्चा का स्वाद और खुशबू आपको एक अनोखा अनुभव देती है। इसे खाने से पेट भरने के साथ-साथ आपकी स्वाद की इंद्रियां भी तृप्त होती हैं।

#2 मक्खन वाली मक्की दी रोटी और सरसों दा साग मक्खन वाली मक्की दी रोटी और सरसों दा साग एक पारंपरिक पंजाबी व्यंजन है, जो सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है। मक्खन वाली रोटी ताजगी और स्वाद से भरपूर होती है, जबकि सरसों दा साग में हरी सब्जियों का मेल होता है। इस व्यंजन का सेवन करने से शरीर को गर्माहट मिलती है और यह ठंड से बचाने में मदद करती है। दोनों का संगम एक अनोखा अनुभव देता है और पंजाबी खाने का असली मजा देता है।

#3 गाजर का हलवा गाजर का हलवा एक मिठाई है, जो सर्दियों में बाजारों में आसानी से मिल जाती है। इसे दूध, चीनी और सूखे मेवों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। गाजर का हलवा न केवल मिठाई के रूप में खाया जाता है बल्कि ठंडे मौसम में गर्मागर्म भी परोसा जाता है। यह मिठाई आपके मीठे खाने के शौक को पूरा करती है और ठंड से शरीर को गर्माहट देती है।

#4 अमृतसरी सोया चाप अमृतसरी सोया चाप शाकाहारियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। सोया चाप को मसालों में भिगोकर तंदूर में पकाया जाता है और इसे हरी चटनी और प्याज के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद और खुशबू आपको एक अनोखा अनुभव देती है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। अमृतसरी सोया चाप आपके खाने के अनुभव को और भी खास बनाता है।