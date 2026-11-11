घर पर आसानी से गमले में उगाई जा सकती है स्ट्रॉबेरी, जानिए तरीका

स्ट्रॉबेरी के पौधे को पर्याप्त धूप और पानी देना बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 6-8 घंटे सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए।

इसके लिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी अच्छी तरह से आए। साथ ही पौधे को नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं।

सुबह या शाम के समय पौधे को हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे और पौधा स्वस्थ रहे।