सुबह के इन 5 मशहूर नाश्तों का इतिहास जानकर हैरान रह जाएंगे आप

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चाय

चाय का सेवन भी पुराने समय से किया जा रहा है। इसका उपयोग थकान दूर करने और शरीर को ऊर्जा देने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि इसे सबसे पहले चीन में खोजा गया था। वहां के लोग इसे दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। धीरे-धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गई और आज यह कई लोगों की सुबह की शुरुआत का अहम हिस्सा है। चाय में कैफीन होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है।