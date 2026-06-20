सुबह के इन 5 मशहूर नाश्तों का इतिहास जानकर हैरान रह जाएंगे आप
क्या है खबर?
नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन माना जाता है। यह सुबह की शुरुआत करने और पूरे दिन ऊर्जा देने में मदद करता है। आज हम जिस तरह का नाश्ता करते हैं, उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। कई नाश्ते की चीजें पहले अलग-अलग कारणों से बनाई गई थीं। आइए आज हम आपको नाश्ते से जुड़ी 5 ऐसी ही चीजों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
#1
मक्के के फ्लेक्स
मक्के के फ्लेक्स की शुरुआत एक सेहतमंद नाश्ते के रूप में हुई थी। इसे 1894 में डॉ जॉन हार्वे केलॉग और उनके भाई विल्मर केलॉग ने बनाया था। इसका उद्देश्य मोटापे को रोकना और पाचन को सुधारना था। इसके लिए उन्होंने मक्का के दानों को भाप देकर सुखाया और फिर इन्हें भूना। इस प्रक्रिया के बाद ये कुरकुरे बन गए। धीरे-धीरे यह नाश्ते का एक लोकप्रिय विकल्प बन गया और आज यह कई लोगों की डाइट में शामिल है।
#2
ओट्स का दलिया
ओट्स का दलिया भी सेहतमंद नाश्ते के रूप में शुरू किया जाता था। इसे 19वीं सदी में स्विस डॉक्टर जूलियस वेगनर ने बनाया था। उनका मानना था कि ओट्स पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए, उन्होंने इसे नाश्ते के रूप में पेश किया। धीरे-धीरे यह लोकप्रिय हो गया और आज यह भी कई लोगों की डाइट का हिस्सा है। ओट्स का दलिया फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो पाचन को सुधारने में मदद करता है।
#3
चाय
चाय का सेवन भी पुराने समय से किया जा रहा है। इसका उपयोग थकान दूर करने और शरीर को ऊर्जा देने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि इसे सबसे पहले चीन में खोजा गया था। वहां के लोग इसे दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। धीरे-धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गई और आज यह कई लोगों की सुबह की शुरुआत का अहम हिस्सा है। चाय में कैफीन होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है।
#4
ब्रेड
ब्रेड का इतिहास भी काफी पुराना है, जिसे दुनियाभर के लोग अलग-अलग तरह से खाते हैं। इसे सबसे पहले मिस्र में खोजा गया था। वहां के लोग गेहूं के आटे को गूंथकर उसे पकाते थे। धीरे-धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गई और आज यह नाश्ते का एक अहम हिस्सा बन गई है। ब्रेड को मक्खन, जैम या चीज के साथ खाया जाता है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और जल्दी तैयार हो जाता है।
#5
दही और फल
दही और फल का मिलन भी एक पुरानी परंपरा है, जो कई पोषक तत्वों से समृद्ध होती है। इसे सेहतमंद नाश्ते के रूप में खाया जाता है। दही में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। फलों में विटामिन और मिनरल होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। यह नाश्ता जल्दी तैयार हो जाता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे खाने से पेट ठंडा भी रहता है।