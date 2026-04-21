कोलकाता का सबसे लोकप्रिय नाश्ता है झालमुरी, जानिए इसकी कहानी और अन्य महत्वपूर्ण बातें

झालमुरी कोलकाता का एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। यह एक चटपटा और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है, जो हर उम्र के लोगों का दिल जीत लेता है। झालमुरी बनाने का तरीका और इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। इस लेख में हम झालमुरी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें जानेंगे, जो आपको इस स्वादिष्ट नाश्ते के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करेंगी। यह नाश्ता आपको पसंद जरूर आएगा।

#1 जलमूड़ी की शुरुआत और इतिहास झालमुरी की शुरुआत का इतिहास बहुत पुराना है। यह नाश्ता मूल रूप से बंगाली संस्कृति का हिस्सा है और इसे सबसे पहले कोलकाता में बनाया गया था। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले 19वीं सदी में बनाया गया था। उस समय इसे खास मौकों पर ही बनाया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे यह हर घर का हिस्सा बन गया और सड़क किनारे मिलने वाला लोकप्रिय भोजन बन गया। आज झालमुरी कोलकाता की पहचान बन चुकी है।

#2 झालमुरी बनाने का तरीका झालमुरी बनाने के लिए सबसे पहले चावल को भूनकर उसका मुरमुरा बनाया जाता है, फिर उसमें मूंगफली, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू का रस मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें खास मसाले डाले जाते हैं, जो इसे एक अनोखा स्वाद देते हैं। झालमुरी बनाने का तरीका बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों का सही मिश्रण इसे खास बनाता है। इसके अलावा इसमें नारियल का बुरादा भी मिलाया जा सकता है।

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#3 झालमुरी के फायदे झालमुरी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद मुरमुरा और मूंगफली प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें हरी मिर्च और नींबू का रस पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। नारियल का बुरादा भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जो त्वचा के लिए लाभकारी होता है। इस प्रकार झालमुरी एक पौष्टिक नाश्ता है, जो आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है।

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#4 झालमुरी की अलग-अलग किस्में कोलकाता में झालमुरी की कई किस्में उपलब्ध हैं, जैसे कि मसालेदार झालमुरी, मीठी झालमुरी और नारियल वाली झालमुरी आदि। हर व्यक्ति की अपनी पसंदीदा किस्म होती है, जिसे वह बार-बार खाना पसंद करता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर इसे विशेष मसालों और सामग्रियों के साथ तैयार किया जाता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। इस नाश्ते को भारत के अन्य राज्यों में भी बनाया जाता है, जहां इसका नाम अलग होता है।