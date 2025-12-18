मक्के की रोटी बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं पडेंगी रोटी में दरारें

मक्के की रोटी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे कई लोग अपने खाने में शामिल करते हैं। हालांकि, इसे बनाने के दौरान कई बार रोटी में दरारें आ जाती हैं, जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप मक्के की रोटी को बिना दरारों के बना सकते हैं और इसका स्वाद भी बढ़ा सकते हैं।

#1 आटे को सही तरीके से गूंथें मक्के की रोटी के लिए आटे को सही तरीके से गूंथना बहुत जरूरी है। इसके लिए आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए उसे नरम और लचीला गूंथें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा कड़ा न हो क्योंकि इससे रोटी में दरारें आ सकती हैं। आटे को गूंथते समय हाथों से अच्छे से मलें ताकि उसमें हवा लग सके और वह फूल सके। इससे रोटी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और वह बिना दरारों के बनेगी।

#2 तेल का इस्तेमाल करें रोटी को बिना दरारों के बनाने के लिए उसमें तेल का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। आटे को गूंथते समय उसमें थोड़ा-सा तेल मिलाएं और फिर उसे अच्छे से मसलें। इससे आटे में लचीलापन आएगा और रोटी में दरारें नहीं आएंगी। इसके अलावा रोटी को बेलते समय भी थोड़ा-सा तेल लगाएं, इससे वह आसानी से बेल जाएगी और टूटेगी भी नहीं। इस तरह मक्के की रोटी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और वह बिना दरारों के बनेगी।

#3 बेलने का तरीका अपनाएं मक्के की रोटी को बेलते समय ध्यान रखें कि उसे हल्के हाथों से गोल आकार दें। बेलन को आटे पर हल्का दबाते हुए गोल घुमाएं ताकि रोटी समान रूप से पतली हो जाए। अगर रोटी में दरारें आ रही हों तो उसे फिर से गूंथकर बेलें। बेलते समय ज्यादा दबाव न डालें क्योंकि इससे रोटी टूट सकती है। इस तरह आप मक्के की रोटी को बिना दरारों के बना सकते हैं और उसका स्वाद भी बढ़ा सकते हैं।

#4 तवे का तापमान सही रखें मक्के की रोटी बनाने के लिए तवे का तापमान सही होना जरूरी है। तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें ताकि वह न ज्यादा गर्म हो न ठंडा रहे। जब तवे पर थोड़ा तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लें तो उस पर रोटी डालें और दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंक लें। इससे रोटी कुरकुरी बनेगी और उसमें दरारें नहीं आएंगी। तवे का तापमान सही रखने से मक्के की रोटी का स्वाद भी बढ़ जाएगा।