मेथी को नजरअंदाज करते हैं? इससे बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

आमतौर पर लोग मेथी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है। मेथी में विटामिन-A, विटामिन-C, आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रह सकता है। आइए आज हम आपको मेथी से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।

#1 मेथी के परांठे मेथी के परांठे एक बेहतरीन नाश्ते का विकल्प हो सकते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई ताजी मेथी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा तेल मिलाकर आटा गूंध लें। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी शरीर को ताकत देते हैं।

#2 मेथी की दाल मेथी की दाल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसके लिए अरहर की दाल को धोकर कुकर में उबाल लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर भूनें और मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अंत में इसमें ताजी बारीक कटी हुई मेथी डालें और दाल को धीमी आंच पर पकने दें।

#3 मेथी की खिचड़ी मेथी की खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्का व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए चावल और मूंग दाल को धोकर भिगो लें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई मेथी डालें और थोड़ी देर भूनें। इसके बाद भीगे हुए चावल-दाल को मिलाकर पानी डालें और नमक मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि खिचड़ी नरम न हो जाए।

#4 मेथी के पकौड़े मेथी के पकौड़े एक बेहतरीन स्नैक हो सकते हैं, जिसे आप चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए बेसन में बारीक कटी हुई मेथी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और थोड़ा पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब गर्म तेल में छोटे-छोटे भाग डालकर सुनहरा होने तक तलें। ये पकौड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट हैं, जो आपकी चाय की पार्टी को खास बना देंगे।