50 साल की उम्र के बाद बंद कर दें इन खाद्य पदार्थों का सेवन, जानिए कारण

मानव शरीर 50 साल की उम्र के बाद कमजोर होना और ढलना शुरू हो जाता है। इस दौरान हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, त्वचा पतली हो जाती है, हार्मोनल बदलाव आते हैं और सोचने-समझने की क्षमता कम होने लगती है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में बदलाव करने चाहिए और केवल पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। 50 साल की उम्र के बाद इन 5 खाद्य पदार्थों का सेवन बंद कर दें, आपका शरीर आपको शुक्रिया कहेगा।

#1 ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ 50 के होने के बाद आपको ज्यादा सोडियम युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। यह उम्र से संबंधित ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या को और खराब करता है, जिससे दिल, दिमाग और किडनी पर दबाव पड़ता है। इससे दिल का दौरा, धड़कन रुकने, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में भोजन में कम नमक डालें और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन बंद कर दें। बाहर का खाना भी ऐसा चुनें, जिसमें नमक कम हो।

#2 मैदा मैदा हर किसी की डाइट का हिस्सा होती है। हालांकि, 50 साल की उम्र के बाद पिज्जा, भटूरे और मैदे युक्त अन्य पकवानों से दूरी बनाने का समय आ जाता है। इस आटे में फाइबर और अन्य पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। इससे मधुमेह, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जो इस उम्र में होने वाली बीमारियां हैं। मैदा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी अचानक बढ़ा देता है।

#3 मीठे पेय कभी-कभी चाय और कॉफी पीना ठीक है। हालांकि, 50 साल के बाद रोजाना मीठे पेय का सेवन करना खतरे की घंटी हो सकता है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले जूस और एनर्जी ड्रिंक जैसे पेय ज्यादा कैलोरी और चीनी से भरपूर होते हैं। इन्हें पीने से शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिससे अचानक बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है। ये बाद में थकावट पैदा कर सकती हैं, वजन बढ़ा सकती हैं और मधुमेह का कारण बन सकती हैं।

#4 तला-भुना भोजन फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, टिक्की, चाट और पकौड़े जैसे तले-भुने भोजन लजीज तो बहुत होते हैं। हालांकि, ये आपको बीमार कर सकते हैं और पुरानी बीमारियों के लक्षणों को और भी बढ़ा सकते हैं। ये पकवान अतिरिक्त वसा और कैलोरी से भरपूर होते हैं, जो मोटापे समेत कई समस्याएं खड़ी करने का कारण बन सकती है। 50 साल की उम्र के बाद शरीर वसा को धीरे जला पाता है। ऐसे में तले-भुने व्यंजन आपको आलसी बना सकते हैं।