कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है स्टीविया, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे
क्या है खबर?
स्टीविया एक पौधा है, जो दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका का मूल निवासी है। इसे 'मीठा घास' भी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं। स्टीविया का उपयोग कई सेहत के फायदों के लिए किया जाता है। यह मधुमेह के मरीजों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है और वजन घटाने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं कि स्टीविया का सेवन कैसे सेहत के लिए फायदेमंद है।
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वजन प्रबंधन में है सहायक
स्टीविया का सेवन वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है। यह बिना कैलोरी वाला होता है, जिससे इसे खाने में शामिल करने से वजन नहीं बढ़ता। इसके अलावा यह शरीर की चर्बी को कम करने में भी मदद करता है। स्टीविया का उपयोग करने से आप बिना किसी चिंता के मीठे का आनंद ले सकते हैं और अपने वजन को नियंत्रित रख सकते हैं। यह वजन घटाने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
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मधुमेह के मरीजों के लिए है सुरक्षित
मधुमेह के मरीजों के लिए स्टीविया एक सुरक्षित विकल्प है। इसमें ऐसा तत्व नहीं होता जिससे खून में शक्कर का स्तर बढ़े। यह इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, जिससे शुगर नियंत्रित रहती है। इसके सेवन से मधुमेह के मरीज बिना किसी चिंता के मीठा खा सकते हैं और उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। स्टीविया का उपयोग करने से मधुमेह के लक्षणों को भी कम किया जा सकता है।
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पाचन तंत्र को है मजबूत
स्टीविया पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो पेट की समस्याओं को दूर करते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके अलावा स्टीविया का सेवन करने से पेट साफ रहता है और आंतों की कार्यक्षमता बेहतर होती है। स्टीविया का उपयोग करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है।
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दिल की सेहत के लिए है फायदेमंद
स्टीविया दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। इसके अलावा स्टीविया का सेवन करने से रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता बेहतर होती है और रक्त संचार में सुधार होता है। स्टीविया का उपयोग करने से दिल के मरीजों को राहत मिलती है और उनका दिल स्वस्थ रहता है।
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त्वचा के लिए है लाभकारी
स्टीविया त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को ताजगी देते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। यह मुंहासों की समस्या को भी दूर करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। स्टीविया का उपयोग करने से त्वचा की चमक बढ़ती है और उसकी सेहत में सुधार होता है। इसे चेहरे की मास्क या लोशन में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।