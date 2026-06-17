कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है स्टीविया, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

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पाचन तंत्र को है मजबूत

स्टीविया पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो पेट की समस्याओं को दूर करते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके अलावा स्टीविया का सेवन करने से पेट साफ रहता है और आंतों की कार्यक्षमता बेहतर होती है। स्टीविया का उपयोग करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है।