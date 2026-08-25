पुराने दुपट्टे को टॉप में बदलने के लिए अपनाएं यह आसान तरीका, पहनकर लगेंगी सुंदर

सबसे पहले दुपट्टे को 2 हिस्सों में काट लें, जिनकी लंबाई इच्छानुसार हो सकती है। इसके बाद दोनों हिस्सों के किनारों को सिल लें, ताकि वे एकसाथ जुड़ जाएं।

इस तरह आपका साधारण टॉप तैयार हो जाएगा। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि सिलाई हल्की हो, ताकि टॉप आरामदायक बने और पहनने में कोई परेशानी न हो।

इसके बाद आप इसे पहनकर देख सकते हैं कि यह कैसा लग रहा है और कहीं कोई बदलाव की जरूरत है या नहीं।