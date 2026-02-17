घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं वियतनामी स्प्रिंग रोल, जानिए रेसिपी

वियतनामी स्प्रिंग रोल एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस व्यंजन में केवल ताजा सब्जियां शामिल की जाती हैं और यह तला-भुना भी नहीं होता है। ये सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और इन्हें खाने से वजन भी नहीं बढ़ता है। आज हम आपको वियतनामी स्प्रिंग रोल की आसान रेसिपी बताने वाले हैं, ताकि आप भी इसे घर पर बनाकर अपने परिवार को खिला सकें।

सामग्री इस व्यंजन के लिए लगेगी ये सामग्री वियतनामी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जो आसानी से रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको चावल के पेपर रैप, उबले हुए मशरूम, कटी हुई सब्जियां (गाजर, खीरा, मूली), पत्तेदार सब्जियां (पुदीना, धनिया), मूंगफली की चटनी या तीखी चटनी और सोया सॉस चाहिए होगा। आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें अन्य सामग्री भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि टोफू या बीन स्प्राउट्स आदि।

#1 चावल के पेपर रैप तैयार करें वियतनामी स्प्रिंग रोल के लिए सबसे पहले चावल के पेपर रैप तैयार करने होते हैं। इसके लिए आपको चावल के पेपर रैप बाजार से लाने होंगे। इन्हें हल्के गर्म पानी में कुछ सेकंड डालकर नरम कर लें, ताकि ये लचीले हो जाएं और आसानी से लपेटे जा सकें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो, क्योंकि इससे पेपर जल्दी फट सकते हैं। नरम होने पर इन्हें निकालकर एक प्लेट में रख दें।

#2 फिलिंग बनाएं अब बारी आती है स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनाने की, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार तैयार कर सकते हैं। इसके लिए उबले हुए मशरूम या पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके अलावा गाजर, खीरा, मूली, पुदीना और धनिया की पतली-पतली स्ट्रिप काट लें। अगर आप वीगन विकल्प चाहते हैं तो टोफू, बीन स्प्राउट्स और अन्य सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं। जितना ज्यादा सब्जियां डालेंगे, वह व्यंजन उठना लजीज बनेगा।

#3 रोल करें अब तैयार चावल के पेपर रैप पर थोड़ी-थोड़ी फिलिंग सामग्री रखें और उसे रोल करें। ध्यान रखें कि रोल कसकर लपेटें, ताकि सामग्री बाहर न गिरे। आप चाहें तो रोल को आधा काटकर 2 हिस्से बना सकते हैं, जिससे इन्हें खाना आसान हो जाएगा और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। इस तरह सभी रोल्स तैयार कर लें और उन्हें प्लेट में सजाकर रखें। ध्यान रखें कि रोल बहुत ज्यादा भरे न हों, वर्ना वे फट जाएंगे।

#4 चटनी तैयार कर लें वियतनामी स्प्रिंग रोल का असली मजा तो चटनी के साथ ही आता है। इसे बनाने के लिए आपको मूंगफली की चटनी चाहिए होगी, जिसे आप बाजार से खरीद सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो तीखी चटनी या सोया सॉस का भी उपयोग कर सकते हैं। इन चटनियों को रोल के साथ परोसें, ताकि हर कौर में नया स्वाद मिले। आप चाहें तो चीज सॉस भी परोस सकते हैं।