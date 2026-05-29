मोमो के बजाय इस बार चखकर देखें शाकाहारी वॉनटन, बार-बार खाने का करेगा मन

हम सभी मोमो तो बड़े ही चाव से खाते हैं, जो कि तिब्बत और नेपाल का पारंपरिक व्यंजन है। हालांकि, ऐसा ही एक लजीज पकवान चीन में भी बनाया जाता है, जिसे वॉनटन कहते हैं। यह व्यंजन इतना मुलायम और मुंह में घुल जाने वाला होता है कि इसके नाम का मतलब ही 'बादल निगलना' है। इसमें आटे की पतली लेयर के अंदर मसालेदार फिलिंग भरी जाती है और इन्हें सूप में पकाकर या फिर फ्राई करके परोसा जाता है।

सामग्री वॉनटन के लिए जरूरी चीजें वॉनटन बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजें चाहिए, जैसे कि 250 ग्राम मैदा, 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर, एक कप बारीक कटी हुई पत्तेदार सब्जियां (गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर आदि), 2-3 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई), एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच सिरका, नमक और काली मिर्च (स्वादानुसार)। इसके अलावा आपको तेल चाहिए, ताकि वॉनटन को तलना आसान हो। आप चाहें तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं और इसे उबालकर भी खा सकते हैं।

आटा सबसे पहले तैयार करें वॉनटन का आटा वॉनटन का आटा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कॉर्नफ्लोर और मैदा मिलाकर गूंथ लें। इसके लिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और नरम आटा तैयार करें। इस आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रखें, ताकि यह सेट हो सके। इससे आटे में लचीलापन आएगा, जो वॉनटन को चबाने लायक और लचीला बनाएगा। ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा नरम हो और न ज्यादा कड़ा, ताकि वॉनटन आसानी से तैयार हो सके।

Advertisement

फिलिंग अब बनाएं वॉनटन की फिलिंग वॉनटन की फिलिंग बनाने के लिए पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें लहसुन भूनें। इसके बाद इसमें पत्तेदार सब्जियां डालकर हल्का-सा पकाएं। अब इसमें सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं। जब फिलिंग गाढ़ी हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें, ताकि इसे वॉनटन में भरना आसान हो।

Advertisement

आकार वॉनटन को आकार दें अब तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। इन्हें गोल या चौकोर आकार में काटें, फिर हर टुकड़े पर थोड़ी फिलिंग डालकर किनारों को पानी लगाकर बंद करें। आप चाहें तो इन्हें छोटे-छोटे पत्तों की तरह भी आकार दे सकते हैं। इसी तरह सारे वॉनटन तैयार कर लें। ध्यान रखें कि वॉनटन अच्छी तरह से बंद हो, ताकि पकाने पर फिलिंग बाहर न आ जाए। इसके बाद सारे वॉनटन को हल्का-सा सुखा लें।