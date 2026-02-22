फाइबर से भरपूर स्नैक है शाकाहारी बाजरा कटलेट, बच्चों से बड़ों तक सभी को आएगा पसंद

शाकाहारी बाजरा कटलेट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है, जो आपके परिवार को जरूर पसंद आएगा। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट ,है बल्कि इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। इसे डाइट में शामिल करने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं। इस लेख में हम आपको शाकाहारी बाजरा कटलेट बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, ताकि आप अपने घर वालों के लिए इसे बना सकें। इनका स्वाद चखने के बाद आप इन्हें बार-बार बनाएंगे।

सामग्री इस व्यंजन के लिए जरूरी सामग्री शाकाहारी बाजरा कटलेट बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको बाजरा, आलू, गाजर, मटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, नमक, काली मिर्च, ब्रेड का चूरा और तेल चाहिए होगा। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इस मिश्रण को आप अपने पसंदीदा मसालों के अनुसार भी बदल सकते हैं, जिससे यह और भी खास बन जाएगा।

पकाने बाजरा पकाने का तरीका सबसे पहले बाजरा को अच्छे से धोकर पानी में उबालें। जब बाजरा नरम हो जाए तो उसे छानकर ठंडा होने दें और फिर मसल लें। यह कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बाजरा अच्छी तरह से पक जाएगा और कटलेट में एकदम सही बनावट आएगी। आप चाहें तो बाजरा को पहले से भिगोकर भी रख सकते हैं, जिससे पकाने में थोड़ा समय बचता है और वह जल्दी नरम हो जाता है।

सब्जियां सब्जियां तैयार करें अब बारी आती है सब्जियों की, जिन्हें आपको बारीक काट लेना है। गाजर, मटर और हरी मिर्च को बारीक काटें और आलू को उबालकर छील लें। इन सभी सब्जियों को एक साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें, जिसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, नमक और काली मिर्च भी डालें। यह मिश्रण आपके कटलेट को एक बेहतरीन स्वाद देगा। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च या स्वीटकॉर्न।

कटलेट्स ऐसे तैयार करें कटलेट अब बारी आती है कटलेट बनाने की, जिसके लिए पहले तैयार किए गए बाजरा और सब्जियों के मिश्रण को अच्छे से मिलाना होगा। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें हथेली पर दबाकर कटलेट का आकार दें। सभी कटलेट को इसी तरह तैयार कर लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और सभी कटलेट को सुनहरा होने तक तलें। इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और अपने परिवार के साथ इनका आनंद लें।