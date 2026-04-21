मेक्सिको का मशहूर पारंपरिक डेजर्ट है फ्लान, जानिए इस स्वादिष्ट व्यंजन की आसान रेसिपी

मेक्सिकन फ्लान एक स्वादिष्ट और मलाईदार डेजर्ट है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह मिठाई खासतौर पर त्योहारों और विशेष मौकों पर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। आइए जानते हैं कि मेक्सिकन फ्लान मिठाई को बनाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसे कैसे तैयार किया जा सकता है।

सामग्री मेक्सिकन फ्लान बनाने के लिए जरूरी चीजें मेक्सिकन फ्लान बनाने के लिए कुछ खास सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आप पास की किसी भी दुकान से जा कर खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको एक कप चीनी, 2 कप दूध, 2 चम्मच सादा दही, एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस, एक चुटकी नमक, आधा कप क्रीम, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और पानी (चीनी को करामेल बनाने के लिए) चाहिए होगा। आप इन चीजों की मात्रा को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

#1 सबसे पहले तैयार करें करामेल करामेल बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में चीनी और पानी डालकर उसे मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। अब इस मिश्रण को 5-7 मिनट तक पकाकर सुनहरा भूरा होने पर इसे किसी फ्लान के बर्तन में डालकर फैलाएं, फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। करामेल को ठंडा होने में लगभग 10-15 मिनट लगते हैं, फिर इसमें बाकी चीजों को डालकर मिलाएं।

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#2 दूध और क्रीम को गर्म करें अब एक पैन में दूध और क्रीम को मध्यम आंच पर गर्म करें। इन्हें उबालने की जरूरत नहीं होती, बस इन्हें गर्म करें जब तक कि हल्का धुआं न उठने लगे। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि दूध और क्रीम को ज्यादा गर्म न करें, क्योंकि इससे वे जल सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे आसानी से किया जा सकता है।

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#3 दही का मिश्रण तैयार करें दही का मिश्रण तैयार करने के लिए एक बड़े बर्तन में दही, नमक, वनीला एसेंस और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से फेंट लें। जब यह मिश्रण अच्छे से फेंट जाए तो इसमें पहले तैयार किया गया दूध और क्रीम वाला मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक छलनी से छानकर एक सांचे में डालें, जिसमें पहले से करामेल डाला हुआ हो। इस प्रक्रिया से फ्लान का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।