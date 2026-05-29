आम के सीजन में लें आम मोची का मजा, जानिए जापान की इस मिठाई की रेसिपी

भारत में आम के कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन आम मोची तो खास है। यह एक जापानी मिठाई है, जिसे चावल के आटे और आम की फिलिंग से बनाया जाता है। यह मिठाई गर्मियों के मौसम में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें ताजगी और मिठास दोनों होती हैं। इस लेख में हम आपको आम मोची बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

सामग्री आम मोची के लिए जरूरी सामान आम मोची बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: एक कप चावल का आटा, आधा कप पानी, एक कप आम का गूदा, आधा कप चीनी, कुछ बूंदे आम की खुशबू (वैकल्पिक) और थोड़ा-सा मक्खन या तेल (मोची को चिकना करने के लिए)। इन चीजों से आप घर पर आसानी से आम मोची बना सकते हैं, जो स्वादिष्ट और ताजगी भरी होगी। आप इसके ऊपर अपनी पसंद की टॉपिंग डाल सकते हैं।

#1 आटा तैयार करें सबसे पहले एक पैन में चावल का आटा और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर पकाएं और लगातार चलाते रहें, जब तक कि यह गाढ़ा होकर चिपचिपा मिश्रण न बन जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। यह मिश्रण मोची का आटा होगा, जिसे हमें बाद में छोटे-छोटे गोले बनाकर इस्तेमाल करना है। इस आटे को मुलायम बनाने के लिए कुछ देर हाथों से पीटना भी होता है।

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#2 आम की फिलिंग बनाएं आम की फिलिंग बनाने के लिए एक कटोरे में आम का गूदा, चीनी और आम की खुशबू मिलाएं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद नहीं है तो चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं या अपनी पसंद अनुसार बदल सकते हैं। इस फिलिंग को अच्छी तरह मिलाकर एक तरफ रख दें, ताकि यह ठंडी हो जाए और उसका स्वाद बढ़ जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी मलाई भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#3 मोची बनाएं अब हमें मोची बनाने के लिए छोटे-छोटे गोले तैयार करने होंगे। इसके लिए पहले अपने हाथों पर थोड़ा-सा मक्खन लगाएं, ताकि आटा चिपके नहीं। फिर एक छोटा-सा हिस्सा लेकर उसे बेल लें और बीच में आम की फिलिंग डालें। इसके बाद इसे चारों ओर से बंद करके गोल आकार दें। इसी तरह सभी मोची को तैयार करें। आप चाहें तो इन्हें छोटे-छोटे बॉल्स की तरह भी बना सकते हैं, जिससे देखने में और भी सुंदर लगेगा।