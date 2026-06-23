घर पर आसानी से बनाया जा सकता है नींबू का अचार, बढ़ाएगा हर व्यंजन का स्वाद

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है नींबू का अचार, बढ़ाएगा हर व्यंजन का स्वाद
क्या है खबर?
अचार भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है और इसमें नींबू का अचार खासतौर पर लोकप्रिय है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि एक बेहतरीन खट्टा जायका भी देता है। नींबू का अचार बनाने की प्रक्रिया सरल है और इसके लिए आपको कुछ ही सामग्री की जरूरत पड़ती है। इस लेख में हम आपको नींबू के अचार की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।
सामग्रियां
नींबू का अचार बनाने के लिए जरूरी चीजें
नींबू का अचार बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, वो आसानी से रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 500 ग्राम नींबू, 100 ग्राम नमक, 50 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 25 ग्राम सरसों का तेल, 10 ग्राम हल्दी पाउडर, 5 ग्राम मेथी के दाने, 5 ग्राम सौंफ, 5 ग्राम हींग और 5 ग्राम अजवाइन की जरूरत पड़ेगी। आप इन चीजों की मात्रा को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
#1
नींबू को काटना
नींबू का अचार बनाने के लिए सबसे पहले नींबू को अच्छे से धो लें और फिर इन्हें सूती कपड़े से पोंछ लें, ताकि कोई नमी न रहे। इसके बाद हर नींबू को 4-5 टुकड़ों में काट लें। कटे हुए नींबू को नमक लगाकर धूप में सुखाने के लिए रख दें। यह प्रक्रिया लगभग 2-3 दिन तक चल सकती है। ध्यान रखें कि नींबू पूरी तरह से सूखे हों, ताकि अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहे।
#2
मसाले तैयार करना
नींबू के अचार के लिए मसाले तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले मेथी के दाने, सौंफ, हल्दी पाउडर और अजवाइन को एक साथ पीसकर बारीक पाउडर बना लें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। इस मसाले को आप बंद डिब्बे में रख सकते हैं, ताकि यह लंबे समय तक खराब न हो। मसाले को तैयार करने के बाद इसे ठंडा होने दें, ताकि यह अच्छे से सेट हो सके।
#3
अचार बनाना
अब अचार बनाने की बारी आती है। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें। हालांकि, ध्यान रखें कि इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि इससे तेल जल सकता है। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें पहले पीसे हुए मसाले डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें सूखे नींबू डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी नींबू मसाले से ढक जाएं।
#4
अचार को स्टोर करना
अचार बनाने के बाद इसे एक साफ-सुथरी कांच की बोतल में भर लें और ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल डाल दें, ताकि अचार हवा से संपर्क में न आए। अब इस बोतल को धूप में रखकर रोजाना उसे हिलाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह प्रक्रिया लगभग 10-15 दिन तक चलेगी। जब अचार अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो इसे किसी भी खाने के साथ परोसें।