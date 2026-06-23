नींबू के अचार की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है नींबू का अचार, बढ़ाएगा हर व्यंजन का स्वाद

लेखन सयाली 11:41 am Jun 23, 202611:41 am

क्या है खबर?

अचार भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है और इसमें नींबू का अचार खासतौर पर लोकप्रिय है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि एक बेहतरीन खट्टा जायका भी देता है। नींबू का अचार बनाने की प्रक्रिया सरल है और इसके लिए आपको कुछ ही सामग्री की जरूरत पड़ती है। इस लेख में हम आपको नींबू के अचार की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।