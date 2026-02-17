घर पर आसानी से बनाया जा सकता है कश्मीरी दम आलू, जानिए रेसिपी

कश्मीरी दम आलू एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो अपने खास स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है। यह व्यंजन खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। इसमें छोटे-छोटे आलू मसालों में पकाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद बेहद लाजवाब हो जाता है। इस लेख में हम आपको कश्मीरी दम आलू की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

सामग्री जरूरी सामग्री कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे 500 ग्राम छोटे आलू, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी गरम मसाला पाउडर, स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हरे धनिये की पत्तियां (सजावट के लिए)।

#1 आलू तैयार करें सबसे पहले छोटे आलू को धोकर अच्छी तरह से छील लें। इसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें आलू डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं। जब आलू हल्के से नरम हो जाएं तो उन्हें निकालकर ठंडा होने दें, फिर हर आलू के बीच में एक कांटा या चाकू घुसे दें ताकि मसाले अंदर तक पहुंच सकें। ऐसा करने से मसालों का स्वाद आलू में अच्छी तरह से समा जाएगा।

Advertisement

#2 मसाला तैयार करें अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें। जब जीरा भून जाए तो इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मसाले को अच्छे से मिलाएं और कुछ मिनट पकाएं। अब इसमें दही मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाकर पकने दें ताकि मसाला अच्छे से घुल जाए। इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि तेल अलग न होने लगे।

Advertisement

#3 आलू पकाएं अब उबले हुए आलू को मसाले वाली कढ़ाई में डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सभी आलू मसाले से लिप जाएं। इसके बाद थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं ताकि आलू अच्छे से मसाले में पक जाएं। ध्यान रखें कि आलू टूटें नहीं, बस धीरे-धीरे चलाते रहें। लगभग 10-15 मिनट तक पकाने के बाद आपका कश्मीरी दम आलू तैयार हो जाएगा। इसे हरे धनिये की पत्तियों से सजाकर परोसें।