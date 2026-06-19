खास मौकों पर मेहमानों के लिए बनाएं इमरती, जानिए इस मिठाई की आसान रेसिपी
क्या है खबर?
इमरती एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे अक्सर त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। यह मिठाई अपने अनोखे स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती है। इमरती को चावल के आटे और दाल के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिसे तेल में तला जाता है। इस लेख में हम आपको इमरती बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इससे मेहमानों का मुंह मीठा करवाएं।
सामग्री
इमरती के लिए जरूरी चीजें
इमरती बनाने के लिए आपको जिन भी चीजों की जरूरत होगी, वो आपको आसानी से रसोई या पास की किसी भी दुकान पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 2 कप चावल का आटा, आधा कप उड़द दाल (भीगी हुई), एक कप चीनी, एक चौथाई छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, तेल (तलने के लिए), थोड़ा-सा केसर (इच्छानुसार) और पानी चाहिए होगा। सामग्रियों की मात्रा आप अपने हिसाब से कम-ज्यादा भी कर सकते हैं।
#1
इमरती का घोल तैयार करें
इमरती बनाने के लिए सबसे पहले चावल का आटा और भीगी हुई उड़द की दाल को मिक्सी में पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को तैयार करने के लिए थोड़ा पानी का उपयोग करें, ताकि पेस्ट गाढ़ा और चिकना बने। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में डालकर उसमें हरी इलायची का पाउडर मिलाएं। इस घोल को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी चीजें आपस में अच्छी तरह मिल जाएं।
#2
इमरती बनाना शुरू करें
घोल तैयार हो जाने के बाद अब एक गहरे पैन में तेल गर्म करें। इसके बाद एक बड़े चम्मच से घोल को पाइपिंग बैग में डालें और उसे गोल आकार में तेल में डालते जाएं। इससे फूल जैसा आकार बनाएं और धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तल लें। जब इमरती तल जाए तो उसे निकालकर पेपर टॉवल पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल अच्छी तरह सूख जाए। इसी तरह सभी इमरतियों को तैयार करें।
#3
चीनी की चाशनी बनाएं
इमरती बनाने के बाद अब बारी आती है चाशनी की, जो मिठाई को और भी स्वादिष्ट बनाएगी। इसके लिए एक पैन में चीनी और पानी डालकर उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। अब इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा करके इमरतियों पर डालें। इससे इमरतियां मीठी हो जाएंगी और उनका स्वाद बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा केसर भी मिला सकते हैं, जिससे मिठाई का रंग और भी सुंदर आएगा।