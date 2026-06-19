इमरती की आसान रेसिपी

खास मौकों पर मेहमानों के लिए बनाएं इमरती, जानिए इस मिठाई की आसान रेसिपी

लेखन सयाली 10:12 am Jun 19, 202610:12 am

क्या है खबर?

इमरती एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे अक्सर त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। यह मिठाई अपने अनोखे स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती है। इमरती को चावल के आटे और दाल के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिसे तेल में तला जाता है। इस लेख में हम आपको इमरती बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इससे मेहमानों का मुंह मीठा करवाएं।